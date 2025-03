1923: Julia Schlaepfer avverte che Alex non ha ancora toccato il fondo

In 1923 la star Julia Schlaepfer, che interpreta Alexandra nella serie, avverte che il peggio deve ancora arrivare per il suo personaggio in questa stagione. Dopo essere stata separata da Spencer Dutton nella prima stagione, nella seconda Alex intraprende un viaggio in America da sola. Dopo aver subito esami disumani a Ellis Island come immigrata, viene derubata e aggredita nella seconda stagione, episodio 4.

In un’intervista con TV Line, Schlaepfer anticipa che qualcosa di peggio è all’orizzonte. Ecco cosa ha detto:

Dopo Ellis Island, si sente un po’ come, ‘OK, posso farcela. L’ho fatto da sola. Non avevo nessuno che mi proteggesse. Spencer non c’era. Sono sopravvissuta all’inimmaginabile. Questa è la cosa peggiore che potesse accadere“, mi dice durante una chat su Zoom. ‘Alex entra nella seconda stagione ingenua su come sia il mondo. Non lo capisce appieno. E poi, a Grand Central, riceve questi gesti di gentilezza dal giornalista e dall’impiegato di Grand Central. Penso che sia questo il momento in cui pensa: ’Ok, le persone sono buone. Le persone sono OK, e non tutte cattive”.

Credo che lei stessa pensi di aver superato il peggio. In questa stagione, continua a scavare sempre più a fondo per trovare la volontà di andare avanti.