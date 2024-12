Gli anelli del potere: la terza stagione è stata finalmente confermata dagli showrunner di LOTR dopo mesi di incertezze

Gli showrunner di Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere Patrick McKay e J.D. Payne confermano lo stato della terza stagione. Dopo aver debuttato su Prime Video nel 2022, la serie di successo de Il Signore degli Anelli, che racconta l’ascesa al potere di Sauron durante la Seconda Era della Terra di Mezzo, è tornata per la seconda stagione la scorsa estate. Sebbene le recensioni siano state positive per la seconda stagione, gli spettatori hanno subito un calo e c’è stata una certa incertezza sullo stato della terza stagione de Gli Anelli del Potere.

Nel corso di una recente intervista con Screen Rant, McKay e Payne hanno confermato che il lavoro sulla terza stagione deGli anelli del potere è in corso , il che significa che lo show è stato apparentemente rinnovato. Sebbene gli showrunner siano attenti a non lasciarsi sfuggire alcun dettaglio su ciò che il pubblico deve aspettarsi, Payne rivela che si stanno “preparando ora, molto, molto intensamente”. Guardate il loro scambio completo qui sotto:

JD Payne: Ci stiamo lavorando.

Patrick McKay: Ci stiamo lavorando!

JD Payne: Ci stiamo preparando ora, molto, molto intensamente. Ehm…

Patrick McKay: Non possiamo dire altro!

JD Payne: Abbiamo [cose eccitanti in arrivo]. Sarà davvero bello. Siamo eccitati.

Patrick McKay: Sarà fantastico.

Cosa significa la conferma della terza stagione di Gli Anelli del Potere per lo show de Il Signore degli Anelli

Sebbene le recensioni della seconda stagione de Gli Anelli del Potere siano state in gran parte più positive di quelle della prima, gli spettatori sono diminuiti. Questo non è del tutto inaspettato, vista la massiccia spinta di marketing che ha sostenuto la prima stagione, ma ha sollevato domande sul futuro dello show. McKay e Payne – e Amazon – hanno da tempo dichiarato di avere un piano di cinque stagioni per The Rings of Power, e la conferma della terza stagione significa che questo piano è un passo più vicino alla realizzazione.

Per quanto riguarda la performance de Gli Anelli del Potere, Jennifer Salke, dirigente di Amazon, ha dichiarato a Variety in ottobre che si sente “davvero bene” e che “continuerà a fare lo show finché vedremo che i clienti globali lo amano e lo guardano”. Se la terza stagione continuerà ad avere un forte seguito di spettatori, quindi, sembra che altre due stagioni andranno avanti. Per quanto riguarda la data di arrivo della terza stagione dopo il finale della seconda stagione di Rings of Power, la conferma che McKay e Payne sono attualmente in fase di preparazione potrebbe suggerire che i nuovi episodi saranno girati l’anno prossimo, il che significa che è possibile un’uscita alla fine del 2026.