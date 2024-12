FBI – Stagione 7, Episodio 6: il colpo di scena prepara l’uscita di scena di Missy Peregrym

L’episodio 6 della stagione 7 di FBI, “Perfect”, contiene un colpo di scena che potrebbe essere la soluzione perfetta per l’abbandono della serie da parte di Maggie (Missy Peregrym). Maggie è la tutrice legale della figlia della sua amica Jessica (Charlotte Sullivan), Ella (Rose Decker), dalla fine della sesta stagione. Il tutto è iniziato quando Jessica è morta inaspettatamente durante un’operazione chirurgica mentre Maggie si stava occupando temporaneamente di Ella. La lotta di Maggie per essere presente per Ella è una parte ricorrente della stagione 7 di FBI, anche se Ella è stata per lo più fuori dallo schermo fino ad ora.

“Perfect” offre a Maggie molteplici sfide genitoriali mentre insegue un serial killer che prende di mira giovani donne e le uccide lasciandole morire dissanguate dopo aver rimosso loro l’utero. Il caso interrompe una discussione con lo zio biologico di Ella su quale sia la soluzione migliore per la custodia della figlia di Maggie all’FBI. In seguito, Maggie viene anche a sapere che un sospetto la sta perseguitando e ha delle foto di Ella. Così, arriva alla sorprendente decisione di far vivere Ella a tempo pieno con lo zio per proteggerla da potenziali predatori che potrebbero prenderla di mira a causa del lavoro di Maggie.

Powered by

Maggie ha sempre voluto avere dei figli

Maggie ha pensato a lungo di diventare madre. Durante la sesta stagione dell’FBI, stava discutendo se iniziare il processo di fecondazione assistita per avere un figlio suo, cosa che Jessica la stava incoraggiando a fare poco prima di morire. Quando Jessica è morta, Maggie ha rinunciato all’idea della fecondazione assistita perché aveva Ella di cui occuparsi. Tuttavia, se rinuncia a Ella, Maggie si ritroverà di nuovo senza figli, infrangendo il suo sogno di maternità, a lungo coltivato.

Sarebbe comprensibile se Maggie ritenesse di non essere all’altezza della sfida di fare da genitore a un bambino traumatizzato, pur mantenendo un lavoro a tempo pieno, e preferisse avere dei figli suoi.

La precedente decisione di Maggie di interrompere la fecondazione assistita una volta che Ella aveva bisogno di lei a tempo pieno complica la situazione. Ha sacrificato il suo desiderio di avere figli biologici per essere presente per Ella, che ha bisogni speciali a causa del trauma della perdita della madre. Sarebbe comprensibile se Maggie ritenesse di non essere all’altezza della sfida di fare da genitore a una bambina traumatizzata, pur avendo un lavoro a tempo pieno, e preferisse avere figli propri. Tuttavia, questa non è la ragione dichiarata per cui ha rinunciato a Ella alla fine di “Perfect”, e non è chiaro se si atterrà a questo proposito.

La situazione di Ella potrebbe portare Maggie ad abbandonare l’FBI

È convinta di dover scegliere tra il suo lavoro e la maternità

Nella stagione 7 dell ‘FBI , episodio 6, Maggie decide di abbandonare Ella perché il suo lavoro mette un bersaglio sulla schiena di Ella. A prescindere dal fatto che si attenga o meno a questa decisione, rimanere nell’ufficio di New York sembrerebbe significare mettere da parte i suoi sogni di maternità. Presumibilmente, Maggie avrebbe gli stessi timori per la sicurezza di qualsiasi altro bambino che mettesse al mondo, e non ha più Jessica come collega agente dell’FBI che è anche madre per consigliarle come proteggere un bambino mentre svolge un lavoro pericoloso.

Naturalmente, Maggie potrebbe decidere di tenere Ella e rivolgersi a Scola e Nina per avere consigli sulla sicurezza, visto che hanno un figlio piccolo e lavorano in due diverse unità dell’FBI. Tuttavia, questi due personaggi si trovano in una situazione leggermente diversa, in quanto sono genitori comuni e lavorano entrambi nell’FBI. L’unico altro adulto su cui Maggie può contare è lo zio di Ella, che però non è un agente dell’FBI e quindi potrebbe non capire le sue preoccupazioni.

Il desiderio di Maggie di essere madre non svanirà nemmeno se si atterrà alla decisione di mandare Ella dallo zio per proteggerla. È quindi possibile che Maggie decida di lasciare il lavoro per potersi concentrare sull’essere madre senza preoccuparsi della sicurezza della figlia. L’irritazione di OA per il giudizio di Scola sulle “mogli commerciali” in “Perfect” fa presagire la sua accettazione di una simile scelta per Maggie, in particolare la sua domanda: “Hai qualche problema con le mamme casalinghe, Scola?”.

L’FBI cancellerà davvero la Maggie di Missy Peregrym?

Ci sono state voci insistenti sulla sua uscita di scena

L’ultimo aggiornamento del casting diFBI non dice nulla né in un senso né nell’altro sulla partenza di Maggie, e non ci sono notizie che suggeriscano che stia per andarsene. Tuttavia, ci sono state voci insistenti sul fatto che la Peregrym lascerà l’FBI. Quando Maggie è stata brevemente fuori dallo schermo, si è detto che si trovava a Washington con Ella, che ha una famiglia biologica lì.

… se la Peregrym decide di andarsene, c’è già abbastanza materiale scritto per l’FBI per scrivere una storia di uscita realistica per lei.

Maggie ha anche sofferto di PTSD e di problemi correlati dopo un attacco con il Sarin, il che contribuisce alle sue reazioni di paura quando si tratta di Ella e rende più difficile il suo lavoro. Pertanto, se la Peregrym decide di andarsene, c’è già abbastanza materiale scritto per l’FBI per scrivere una storia di uscita realistica per lei. Tuttavia, questo potrebbe non accadere per un po’, considerando i problemi di casting che la serie ha avuto da quando ha perso la partner di Scola, Tiffany, all’inizio della settima stagione.