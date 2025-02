Good Omens – Stagione 3: foto e i video dal set rivelano il primo sguardo al ritorno di David Tennant nei panni di Crowley

Le foto e il video della terza stagione di Good Omens hanno rivelato il ritorno di David Tennant nel ruolo di Crowley. Il creatore della serie Neil Gaiman si è ritirato dalla produzione a causa delle accuse di violenza sessuale e Prime Video ha confermato che la terza stagione sarà l’ultima puntata dell’amato dramma fantasy. L’avventura finale dell’improbabile duo di angeli e demoni sarà un singolo episodio di lunghezza notevole, e la posta in gioco non è mai stata così alta per Crowley e Aziraphale (Michael Sheen) mentre affrontano la loro straziante separazione.

Ora, mentre le riprese sono iniziate il mese scorso a Londra, nuove foto del set della terza stagione di Good Omens mostrano apparentemente Crowley che entra nervosamente nella libreria di Aziraphale. Le immagini, scattate dagli abitanti di Edimburgo fan_a_tink (via @GoodOmensNews_) e rhosmeinir, ritraggono Tennant in costume completo, con i caratteristici capelli rossi, gli occhiali da sole scuri e il lungo cappotto di Crowley. Guardate la galleria al link sottostante:

‼️Spoiler warning: filming on location – Thread‼️ David Tennant, Michael Sheen and Derek Jacobi were spotted filming Good Omens 3 on location in Edinburg today. Via @fan_a_tink and https://t.co/49rFiePD6N#GoodOmens #GoodOmens3 #GoodOmens3Spoilers pic.twitter.com/CxJ6EWnn8s — Good Omens News (@GoodOmensNews_) February 10, 2025

Powered by

Cosa significano le foto del set di Good Omens – Stagione 3

Uno sguardo più ravvicinato al capitolo finale

Va notato che questi video e foto dimostrano che la terza stagione è in produzione e che c’è l’intenzione di concludere la storia alla luce dei recenti eventi. In seguito alle accuse di violenza sessuale di Gaiman, molti adattamenti associati al suo lavoro sono stati cancellati o hanno scelto di concludersi. Tra questi c’è anche The Sandman di Netflix, che si concluderà con la seconda stagione. Mentre Good Omens era sempre stato pensato per terminare con la terza stagione, il formato degli episodi da 90 minuti è arrivato dopo le accuse di Gaiman.

Se il capitolo finale dello show darà la priorità alla risoluzione della loro relazione in modo significativo, Good Omens potrà concludersi con una nota che soddisfi sia la sua narrazione celestiale che la posta in gioco emotiva.

Le nuove foto del set suggeriscono che la terza stagione riprenderà poco dopo gli eventi del finale della seconda stagione di Good Omens, in cui Aziraphale sceglie di tornare in Paradiso come nuovo Arcangelo Supremo e Crowley viene lasciato solo sulla Terra. Nonostante il passaggio a un unico speciale di 90 minuti, la storia principale dovrebbe rimanere intatta: Aziraphale e Crowley dovranno ancora una volta mettere da parte le loro differenze per evitare un altro Armageddon. Tuttavia, resta da chiedersi se la loro relazione, ormai fratturata, possa sopravvivere in mezzo al caos.