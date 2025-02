Fallout: il colpo di scena della seconda stagione svelato dalla star Ella Purnell?

La star di Fallout, Ella Purnell, ha parlato del suo coinvolgimento nella seconda stagione, anticipando ciò che i nuovi episodi hanno in serbo per la residente del Vault 33 Lucy MacLean e per il pubblico. La serie Prime Video è un adattamento dell’amata serie di videogiochi sviluppata da Bethesda che esplora il modo in cui l’umanità tenta di ricostruire dopo una guerra nucleare catastrofica. Nella prima stagione, il pubblico è stato introdotto al cast di personaggi di Fallout, guidati da Lucy, che lascia la sua sicura casa bunker sotterranea per salvare suo padre quando viene rapito da un misterioso gruppo di predoni.

Durante il panel di Ella Purnell al MegaCon di Orlando, al quale ScreenRant era presente, la star ha parlato dello stato attuale della produzione della seconda stagione di Fallout . La Purnell ha condiviso con entusiasmo il suo entusiasmo per la prossima stagione, descrivendola come una corsa selvaggia. Pur ammettendo che la produzione l’ha lasciata esausta, ha dichiarato che il cast e la troupe sono ansiosi di avere i nuovi episodi pronti in tempo per l’uscita prevista:

Powered by

Sarà davvero bello, credo. È una corsa selvaggia. È una corsa sfrenata. Sono davvero esausto. Stiamo lavorando molto bene per farlo uscire in tempo”.

Inoltre, Purnell è stato ansioso di svelare i colpi di scena della stagione, accennando a sorprese su larga scala che i fan faticheranno a indovinare in anticipo. Scoprite le spiegazioni di Purnell qui sotto:

Sono eccitato. Penso che nessuno sarà in grado di prevedere cosa succederà. Questa volta ci sono dei grandi colpi di scena. Sì, è molto divertente.

A cosa potrebbero alludere le parole sulla seconda stagione di Fallout

La conclusione della stagione 1 di Fallout ha già offerto un colpo di scena che ha cambiato il mondo e che ha sorpreso sia i fan nuovi che quelli di vecchia data dei videogiochi. Non solo Lucy ha appreso che suo padre Hank (Kyle MacLachlan) era responsabile della distruzione di Shady Sands, della disgregazione dell’NCR e della ghoulificazione di sua madre Rose (Elle Vertes), ma i flashback del Ghoul (Walton Goggins) sulla sua vita prebellica come Cooper Howard hanno rivelato che Hank era in realtà un dipendente della Vault-Tec congelato criogenicamente e che la mega-corporazione ha contribuito a spingere il mondo verso la guerra nucleare. Questo pone un’ottima premessa per i colpi di scena della seconda stagione.

Tuttavia, i colpi di scena della seconda stagione potrebbero arrivare rispondendo a diversi misteri che riguardano i destini di diversi personaggi dei videogiochi. Dopo che Hank è stato visto per l’ultima volta avvicinarsi alla striscia di New Vegas su cui si incentrava Fallout: New Vegas del 2011, la serie sembra destinata a dare una risposta canonica definitiva su quale sia il finale della storia dei titoli più famosi e su come siano finiti diversi personaggi. Sebbene il Mr. House di Rafi Silver sia apparso solo nei flashback della stagione 1, la sua scelta potrebbe far pensare che il personaggio abbia un ruolo nella storia del dopoguerra, suggerendo che la serie potrebbe adattare la vittoria della sua fazione.