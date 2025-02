Yellowjackets: le foto dalla terza stagione svela che inizierà il cannibalismo

La terza stagione di Yellowjackets ha ricevuto una serie di nuove immagini, una delle quali sembra mostrare il cannibalismo a partire da Shauna. Creata da Asley Lyle e Bart Nickerson, la serie di successo di Showtime racconta i tentativi di una squadra di calcio femminile di un liceo di sopravvivere nella natura selvaggia dopo un incidente aereo e il trauma che ne deriva decenni dopo. La serie è tornata per il suo secondo episodio nel 2023, con i legami tra i membri della squadra che sono diventati più fragili che mai, e la terza stagione di Yellowjackets è ora pronta a dare il massimo.

In vista della première della terza stagione di Yellowjackets, EW condivide una manciata di nuove immagini dei prossimi episodi, una delle quali mostra Shauna (Sophie Nélisse) che morde la mano di Mari (Alexa Barajas). Le altre immagini mostrano ciò che accadrà in entrambe le linee temporali della serie, tra cui una Misty sospettosa (Christina Ricci), l’adolescente Lotti (Courtney Eaton) che fissa l’adolescente Travis (Kevin Alves), l’adolescente Natalie (Sophie Thatcher) che prende il comando, l’adulta Shauna (Melanie Lynskey) che lega con Callie (Sarah Desjardins), l’adulta Taissa (Tawny Cyrpress) che si prende cura di Van (Lauren Ambrose) malata e l’adolescente Misty (Samantha Hanratty) che siede con Travis. Scoprite le nuove immagini qui sotto:

Cosa significano le nuove immagini per la terza stagione di Yellowjackets

Il cannibalismo potrebbe essere in primo piano al ritorno della serie di Showtime

Attenzione! Spoiler sulla seconda stagione di Yellowjackets.

Fin dal primo episodio di Yellowjackets, è stato detto che la squadra finirà per impegnarsi in una forma rituale di cannibalismo per sopravvivere. La serie ha esplorato maggiormente il cannibalismo nella seconda stagione, con la squadra che ha mangiato la defunta Jackie (Ella Purnell) quando il cibo scarseggiava, ma Jackie era già morta quando hanno scelto di farlo. Ciò che lo show non ha ancora fatto è mostrare i membri della squadra che vengono cacciati, uccisi e poi mangiati, con il cannibalismo che diventa rituale e violento. Le ultime immagini suggeriscono che questo potrebbe essere più vicino.

Non è chiaro se Shauna stia effettivamente cercando di mangiare Mari nell’immagine qui sopra. Le due potrebbero litigare e Shauna potrebbe mordere come tattica di combattimento, ad esempio. Se Shauna sta cercando di mangiare Mari, però, lo show potrebbe prendere una piega oscura dopo il finale della seconda stagione di Yellowjackets. Dopo che la loro baita è andata in fiamme, la tensione potrebbe essere alta e questo potrebbe significare che il pubblico dirà addio ad altri personaggi mentre la situazione si fa incandescente.