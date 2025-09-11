Hannibal: lo showrunner vuole rilanciare la serie con Zendaya come Clarice Starling

Dopo 10 anni, Bryan Fuller, ideatore di Hannibal, spera di riportare in vita la serie con un’iconica protagonista femminile che interpreti un personaggio importante. Il due volte candidato agli Emmy ha infatti recentemente condiviso la sua idea per una quarta stagione, attesa da tempo, della serie della NBC, andata in onda dal 2013 al 2015, con Mads Mikkelsen nel ruolo del psichiatra cannibale protagonista.

“Il mio progetto dei sogni è realizzare una miniserie di Il silenzio degli innocenti con Mads e Zendaya nel ruolo di Clarice Starling”, ha detto Fuller a ScreenRant. “Se potessi realizzare qualsiasi cosa, realizzerei proprio quella”. Fuller non si è spinto oltre nelle dichiarazioni, per cui per il momento il suo sembra essere unicamente un desiderio senza nulla di concreto in atto. Il progetto potrebbe un giorno effettivamente prendere vita, ma per il momento non sembrano esserci piani a riguardo.

Mikkelsen stesso d’altronde, aveva dichiarato a Deadline nel 2023 che “c’è sempre una possibilità” che possa riprendere il ruolo di Hannibal, aggiungendo: “Si tratta solo di trovare una casa per il progetto”. “Ovviamente, il tempo sta per scadere”, ha aggiunto Mikkelsen. “Non possiamo aspettare 20 anni, ma nei prossimi due anni, se qualcuno trova una casa, penso che saremo tutti pronti a riprenderlo”.

Fuller aveva già espresso il desiderio di fare qualcosa con il personaggio “fantastico” di Clarice, spiegando però al Comic-Con nel 2015 che “non abbiamo i diritti” sul ruolo. “Ci abbiamo provato, ogni anno tornavamo alla MGM”, ha spiegato. “All’inizio era un secco ‘No’, poi è diventato ‘Chiedeteci più avanti’ e poi ‘Chiedeteci di nuovo l’anno prossimo’ – sarebbe fantastico [se accettassero]”.

Fuller apprezzava inoltre l’idea di Elliot Page per il ruolo, “ma mi piace anche l’idea di scritturare qualcuno che non sia bianco per quel ruolo”, aggiungendo: “Avere la razza come fattore determinante nel background di Clarice, così come la razza è un fattore determinante nel background di tutti, penso che sarebbe un’interessante esplorazione del personaggio”.

I commenti dello showrunner di Hannibal arrivano inoltre dopo che Rebecca Breeds ha interpretato il ruolo di Starling nell’adattamento televisivo della CBS del 2021 Clarice, ambientato dopo gli eventi del libro da cui è stato Il silenzio degli innocenti. In precedenza, il ruolo era stato interpretato da Jodie Foster, grazie al quale ha vinto l’Oscar come migliore attrice, e poi da Julianne Moore, che ha assunto il ruolo in Hannibal (2001).