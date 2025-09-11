Peacemaker: James Gunn rivela che il ruolo era stato scritto per Dave Bautista

Chris Smith ha fatto il suo debutto dal vivo nel film The Suicide Squad del 2021, con una scena post-credits che ha poi preparato il terreno per il ritorno del personaggio nella sua serie TV HBO Max, Peacemaker. Questo ha riscattato l’ex membro della Task Force X agli occhi dei fan, dimostrando che era molto di più di un killer doppiogiochista. John Cena ha così ottenuto un ruolo particolarmente importante che lo vedrà impegnato ancora per diverso tempo. James Gunn, però, ha rivelato di aver inizialmente valutato un altro attore per la parte.

Parlando con Howard Stern, il co-CEO della DC Studios ha confermato di aver scritto il personaggio di Peacemaker pensando alla star di Guardiani della Galassia Dave Bautista. “Era Dave Bautista. È un mio caro amico”, ha rivelato il regista. “Ovviamente, interpreta Drax in Guardiani della Galassia, e ho scritto il personaggio di Peacemaker per lui, e gli abbiamo offerto il ruolo, ma gli sono stati offerti due film, e noi non lo pagavamo molto, quindi ha dovuto scegliere dove guadagnare di più”.

Si pensa che almeno uno di questi film sia Army of the Dead di Zack Snyder. È incredibile pensare a come sarebbero potute andare diversamente le cose se Bautista avesse finito per interpretare Peacemaker nella DCU, e si è perso un ruolo importante e ricorrente rifiutando un ingaggio poco remunerativo in The Suicide Squad. Gunn ha poi dichiarato di essere “sempre stato un fan” di Cena e di non avere rimpianti nell’averlo scelto per interpretare Chris Smith.

Tutto quello che sappiamo della stagione 2 di Peacemaker

“La gente sta capendo che la seconda stagione di Peacemaker riguarda due dimensioni, e questo è davvero il cuore della serie”, ha spiegato Gunn durante una recente intervista con Rolling Stone. “Ma non è che una di queste sia la vecchia DCEU e l’altra la DCU. La questione viene affrontata in modo diverso, in modo molto diretto in una stagione in cui quasi tutto nella prima stagione è canonico e alcune cose non lo sono. E infatti ho registrato un podcast con gli attori Steve Agee e Jen Holland“.

“Abbiamo parlato di ogni episodio di Peacemaker e in quegli episodi ho spiegato cosa è canonico e cosa non lo è. In pratica ho eliminato alcune piccole cose della prima stagione di Peacemaker che non sono canoniche, come Aquaman. Ma la maggior parte delle cose è canonica“. Stando a queste parole di Gunn, sarà dunque interessante scoprire cosa la seconda stagione aggiungerà alla storia di Peacemaker e come lo renderà a tutti gli effetti un personaggio del DC Universe.

“Peacemaker esplora la storia del personaggio che John Cena riprende all’indomani del film del 2021 del produttore esecutivo James Gunn, Suicide Squad – un uomo irresistibilmente vanaglorioso che crede nella pace ad ogni costo, non importa quante persone debba uccidere per ottenerla!”, è stato poi riferito. I dettagli precisi sulla trama della seconda stagione sono ancora per lo più nascosti, ma sappiamo che Frank Grillo riprenderà il ruolo di Rick Flag Sr. e cercherà di vendicarsi per l’uccisione da parte di Peacemaker di suo figlio Rick Jr. (Joel Kinnaman) avvenuta in The Suicide Squad.

LEGGI ANCHE: Peacemaker – Stagione 2: cast, trama e tutto quello che sappiamo