Elliot Page: 10 cose che forse non sai sull’attore

Elliot Page (precedentemente noto come Ellen Page) è l’attore noto per film come Juno, Inception, X-Men – Giorni di un futuro passato e, più recentemente, per la serie The Umbrella Academy. La sua carriera nel mondo della recitazione è iniziata abbastanza presto e la sua è una gavetta di certo non indifferente. Tra film commerciali e non, Elliot Page è stato in grado di farsi amare da una grande fetta di pubblico. Lo stesso pubblico che l’ha sostenuto a pieno quando l’attore ha fatto coming out qualche anno fa e ha annunciato il suo cambio di genere, dando inizio ad una nuova fase della sua vita.

Ecco, allora, dieci cose che forse non sapete su Elliot Page.

Elliot Page: i suoi film e le serie TV

1. Ha recitato in celebri film. Elliot Page approda al cinema nel 2003 con Touch & Go e Love That Boy. Nel 2005 gira Mouth to Mouth e Hard Candy, e l’anno successivo recita in X-Men – Conflitto finale. In seguito, recita in An American Crime (2007), Juno (2007) – che gli conferisce grande notorietà – Whip It (2009), Inception (2010), To Rome with Love (2012) e X-Men – Giorni di un futuro passato (2014). Tra gli ultimi film da lui interpretati vi sono Freeheld – Amore, giustizia, uguaglianza (2015), Tallulah (2016), The Cured (2017), My Days of Mercy (2017), con Kate Mara, Flatiners: Linea mortale (2017).

2. Ha preso parte ad alcune note serie TV. Oltre che sul grande schermo, Page ha recitato anche per la televizione, iniziando con il film per la TV Pit Pony (1997) e alla serie omonima che venne poi realizzata due anni dopo. Recita poi in alcune serie, come Trailer Park Boys (2001-2002) e Rideau Hall (2002) e in alcuni film TV, come Abbandonata dal destino (2003) e I Downloaded a Ghost (2003). In seguito prende parte alla serie ReGenesis (2004) e al film Tilda (2011). Torna poi sul piccolo schermo nel 2019 per la miniserie Tales of the City e la serie originale Netflix The Umbrella Academy.

Elliot Page protagonista di Juno insieme a Olivia Thirlby

3. Ha contribuito alla caratterizzazione del suo personaggio. Nel popolare film Juno Page interpreta una sedicenne che rimane incinta dopo il suo primo rapporto sessuale, decidendo di tenere il bambino. All’epoca delle riprese, l’attore ha contribuito in più modi alla caratterizzazione del suo personaggio. Ad esempio, ha ideato l’acconciatura con la coda di cavallo e una lunga frangia ai lati del viso, mentre ha suggerito Kimya Dawson e The Moldy Peaches come gusti musicali preferiti di Juno. Per la sua interpreatazione, ha poi ricevuto la nomination agli Oscar come Miglior attrice.

4. Ha avuto una relazione sul set con la sua collega. Sul set di Juno Page conosce l’attrice Olivia Thirbly, oggi nota anche per la serie Y – L’ultimo uomo e il film Oppenheimer. Tra le due, come ha narrato Page nella sua autobiografia Pageboy, è nata una relazione segreta che le ha portate in più occasioni a ricercare occasioni in cui incontrarsi privatamente. L’esperienza, però, sembra essere durata unicamente per il tempo trascorso sul set del film.

Elliot Page ha recitato con Leonardo DiCaprio in Inception

5. È stato uno dei suoi primi ruoli “da adulta”. In Inception Page recita accanto a Leonardo DiCaprio nel ruolo di Arianna, la giovane architetto a cui è affidato il ruolo di progettare gli scenari onirici. Nonostante all’epoca delle riprese l’attore avesse ormai 23 anni, quello di Arianna è stato uno dei primi personaggi adulti interpretati. Prima di esso, infatti, aveva interpretato quasi sempre ruoli di adolescenti, anche per via del suo viso che gli permetteva di dimostrare diversi anni in meno a quelli effettivamente posseduti.

Elliot Page contro The Last of Us

6. Ha accusato gli ideatori del gioco di aver copiato le sue fattezze. Quando è stato svelato l’aspetto del personaggio Ellie del videogioco The Last of Us, in molti hanno notato una certa somiglianza con Elliot Page, tra cui lo stesso attore. Page ha dunque poi accusato gli ideatori di aver copiato le sue fattezze senza permesso. Poco dopo, l’aspetto del personaggio di Ellie è stato rivisto rispetto all’incarnazione originale e Naughty Dog ha dichiarato che le modifiche sono state apportate per rendere il personaggio più simile all’attrice che lo interpreta, Ashley Johnson.

Elliot Page è su Instagram

7. Ha un profilo sul social network. L’attore è naturalmente presente sul social network Instagram, con un profilo seguito attualmente da 6 milioni di persone. Su tale piattaforma egli ha ad oggi pubblicato 170 post, tutti relativi alle sue attività come attore o modello. Si possono infatti ritrovare diverse immagini relative a momenti trascorsi sul set ma anche foto promozionali dei suoi progetti. Seguendolo si può dunque rimanere aggiornati sulle sue attività.

Elliot Page era Ellen Page

8. Prima era nota come Ellen Page. Il giorno di San Valentino del 2014, l’attrice all’epoca conosciuta come Ellen Page ha deciso di fare coming out. Nel 2020, poi, ha annunciato di essere transgender, comunicando il cambio di nome in Elliot e chiedendo che la sua persona venga declinata con pronomi maschili o neutri. Tramite i propri social ha poi dichiarato: “Più mi tengo vicino e abbraccio pienamente chi sono, più sogno, più il mio cuore cresce e più prospero. A tutte le persone trans che ogni giorno si occupano di molestie, disgusto di sé, abusi e minacce di violenza: ti vedo, ti amo e farò tutto il possibile per cambiare questo mondo in meglio”.

Elliot Page e Emma Portner

9. Quando era ancora Ellen, era sposata con Emma Portner. Ellen Page ha sempre avuto una vita sentimentale riservata: tuttavia, di lei si sappiamo che nel gennaio del 2018 si è sposata con Emma Portner, una ballerina. Da quel momento le due hanno però continuato a condurre una vita molto riservata, condividendo solo di tanto in tanto alcune foto insieme sui social. Dopo l’annuncio della transizione di genere, nel 2021 Elliot Page ha però rivelato di aver avviato le pratiche di divorzio da Emma, con la quale però è rimasta in ottimi rapporti.

Elliot Page: età e altezza

10. Elliot Page è nato il 21 febbraio del 1987 a Contea di Halifax, Canada. L’attore è alto complessivamente 1,55 metri.

Fonti: IMDb, Instagram, TheVerge