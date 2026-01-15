Hans Zimmer comporrà la colonna sonora della serie di Harry Potter

Hans Zimmer e la sua casa discografica, Bleeding Fingers Music, si occuperanno della colonna sonora della prossima serie di “Harry Potter” della HBO.

La serie, il cui debutto è previsto per il 2027, è basata sui libri dell’autrice J.K. Rowling. I libri “La pietra filosofale”, “La camera dei segreti”, “Il prigioniero di Azkaban”, “Il calice di fuoco”, “L’ordine della fenice”, “Il principe mezzosangue” e “I doni della morte” saranno ciascuno adattato in una stagione televisiva.

“L’eredità musicale di ‘Harry Potter’ è un punto di riferimento per i compositori di tutto il mondo e siamo onorati di unirci a un team così straordinario in un progetto di questa portata”, hanno affermato Hans Zimmer e le compositrici di Bleeding Fingers Music, Kara Talve e Anže Rozman. “È una responsabilità che io, Kara Talve e Anže Rozman non prendiamo alla leggera. La magia è ovunque intorno a noi, spesso appena fuori dalla nostra portata, ma come nel mondo di Harry Potter, bisogna semplicemente cercarla. Con questa colonna sonora speriamo di avvicinare il pubblico a essa, rendendo omaggio a ciò che è venuto prima.”

La nuova colonna sonora renderà omaggio all’eredità di “Harry Potter” e ne reinventerà il sound per un format televisivo di prestigio e di lunga durata. Le musiche dei film sono state originariamente composte da John Williams (“La pietra filosofale”, “La camera dei segreti”, “Il prigioniero di Azkaban”), Patrick Doyle (“Il calice di fuoco”), Nicholas Hooper (“L’ordine della fenice”, “Il principe mezzosangue”) e Alexandre Desplat (“I doni della morte”).

Bleeding Fingers è un collettivo fondato oltre un decennio fa da Zimmer. Entro la fine dell’anno aprirà una nuova sede a Londra, continuando a espandere la sua presenza globale. Hans Zimmer è attualmente nella rosa dei candidati all’Oscar per il suo lavoro in “F1“. Quest’anno, il suo lavoro sarà presente nella serie HBO “Euphoria” e in “Dune: Part Three”.

Cosa sappiamo della serie HBO su Harry Potter

La prima stagione sarà tratta dal romanzo La pietra filosofale e abbiamo già visto alcuni altri momenti chiave del romanzo d’esordio di J.K. Rowling essere trasposti sullo schermo. La prima stagione di Harry Potter dovrebbe essere girata fino alla primavera del 2026, mentre la seconda stagione entrerà in produzione pochi mesi dopo. Ogni libro dovrebbe costituire una singola stagione, il che significa che avremo sette stagioni nell’arco di quasi un decennio.

HBO descrive la serie come un “adattamento fedele” della serie di libri della Rowling. “Esplorando ogni angolo del mondo magico, ogni stagione porterà ‘Harry Potter’ e le sue incredibili avventure a un pubblico nuovo ed esistente”, secondo la descrizione ufficiale. Le riprese dovrebbero avere inizio nel corso dell’estate 2025, per una messa in onda prevista per il 2026.

La serie è scritta e prodotta da Francesca Gardiner, che ricopre anche il ruolo di showrunner. Mark Mylod sarà il produttore esecutivo e dirigerà diversi episodi della serie per HBO in collaborazione con Brontë Film and TV e Warner Bros. Television. La serie è prodotta da Rowling, Neil Blair e Ruth Kenley-Letts di Brontë Film and TV, e David Heyman di Heyday Films.

Come già annunciato, Dominic McLaughlin interpreterà Harry, Arabella Stanton sarà Hermione e Alastair Stout sarà Ron. Il cast principale include John Lithgow nel ruolo di Albus Silente, Janet McTeer nel ruolo di Minerva McGranitt, Paapa Essiedu nel ruolo di Severus Piton, Nick Frost nel ruolo di Rubeus Hagrid, Katherine Parkinson nel ruolo di Molly Weasley, Lox Pratt nel ruolo di Draco Malfoy, Johnny Flynn nel ruolo di Lucius Malfoy, Leo Earley nel ruolo di Seamus Finnigan, Alessia Leoni nel ruolo di Parvati Patil, Sienna Moosah nel ruolo di Lavender Brown, Bertie Carvel nel ruolo di Cornelius Fudge, Bel Powley nel ruolo di Petunia Dursley e Daniel Rigby nel ruolo di Vernon Dursley.

Si avranno poi Rory Wilmot nel ruolo di Neville Paciock, Amos Kitson nel ruolo di Dudley Dursley, Louise Brealey nel ruolo di Madama Rolanda Hooch e Anton Lesser nel ruolo di Garrick Ollivander. Ci sono poi i fratelli di Ron: Tristan Harland interpreterà Fred Weasley, Gabriel Harland George Weasley, Ruari Spooner Percy Weasley e Gracie Cochrane Ginny Weasley.

La serie debutterà nel 2027 su HBO e HBO Max (ove disponibile) ed è guidata dalla showrunner e sceneggiatrice Francesca Gardiner (“Queste oscure materie”, “Killing Eve”) e dal regista Mark Mylod (“Succession”). Gardiner e Mylod sono produttori esecutivi insieme all’autrice della serie J.K. Rowling, Neil Blair e Ruth Kenley-Letts di Brontë Film and TV, e David Heyman di Heyday Films. La serie di “Harry Potter” è prodotta da HBO in collaborazione con Brontë Film and TV e Warner Bros. Television.