Harry Potter: Janet McTeer vicina al ruolo di Minerva McGonagall

HBO si sta guadagnando pian piano altri due membri di alto profilo per il cast della serie adattamento dai romanzi di Harry Potter. L’attrice candidata all’Oscar e all’Emmy Janet McTeer è in trattative per interpretare la professoressa Minerva McGonagall, secondo quanto riferito da fonti a Deadline. Inoltre, il candidato all’Emmy Paapa Essiedu, uno dei primi attori identificati per la serie, sta chiudendo il suo accordo per interpretare il professor Severus Piton.

Sono pronti a unirsi a John Lithgow, che, come riportato in esclusiva da Deadline, interpreterà il professor Albus Silente. HBO ha rifiutato di commentare. “Sappiamo che una serie di così alto profilo susciterà molte voci e speculazioni”, ha affermato la rete in una dichiarazione. “Mentre procediamo nella pre-produzione, confermeremo i dettagli solo quando finalizzeremo gli accordi”.

Powered by

Cosa sappiamo della serie di Harry Potter?

Francesca Gardiner (Succession, His Dark Materials, Killing Eve) è a bordo come showrunner e produttore esecutivo, con Mark Mylod (Succession, Game of Thrones, The Last of Us) arruolato come produttore esecutivo e regista di numerosi episodi.

La sinossi ufficiale dello show recita: “La serie sarà un fedele adattamento dell’amata serie di libri di Harry Potter dell’autrice e produttrice esecutiva J.K. Rowling. La serie presenterà un nuovo cast per guidare una nuova generazione di fandom, ricca di fantastici dettagli e personaggi amatissimi che i fan di Harry Potter amano da oltre venticinque anni”.

“Ogni stagione porterà Harry Potter e queste incredibili avventure a nuovi pubblici in tutto il mondo, mentre i film originali, classici e amati rimarranno al centro del franchise e disponibili per la visione a livello globale”.

La serie non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma dovrebbe arrivare nel 2026.