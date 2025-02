John Lithgow conferma che sarà Silente nella serie di Harry Potter

Dopo il successo degli otto film della Warner Bros, l’amata serie di libri di J. K. Rowling è ora pronta a passare al piccolo schermo in una nuova serie targata HBO. La scorsa settimana è stato riportato che l’attore John Lithgow era vicino a un accordo per interpretare Silente, un ruolo precedentemente interpretato dagli attori scomparsi Michael Gambon e Richard Harris. Ora, in un’intervista rilasciata oggi a Liam Crowley di ScreenRant per promuovere il suo nuovo progetto, The Rule of Jenny Penn, Lithgow ha ora confermato ufficialmente di essere stato scritturato per il ruolo del Preside di Hogwarts nella serie.

Sebbene l’attore, che ha 79 anni, non riveli alcun dettaglio su progetto, ammette che la decisione di accettare è stata difficile a causa dell’immenso impegno di tempo che questa serie comporta in questa fase della sua carriera. “Beh, è stata una sorpresa per me. Ho appena ricevuto la telefonata al Sundance Film Festival per un altro film, e non è stata una decisione facile perché mi definirà per l’ultimo capitolo della mia vita, temo. Ma sono molto emozionato. Alcune persone meravigliose stanno riportando la loro attenzione su Harry Potter. Ecco perché è stata una decisione così difficile. Avrò circa 87 anni alla festa di chiusura, ma ho detto sì“.

Il commento di Lithgow lo rende dunque il primo attore ad essere confermato nel cast della serie televisiva di Harry Potter. È possibile che non dovesse ancora condividere questa notizia, visto il silenzio con cui si stanno svolgendo i casting, ma ciò dimostra come lo sviluppo della serie stia procedendo dietro le quinte. Con John Lithgow che ha rotto il sigillo, per così dire, è possibile che altri annunci di casting seguano nelle prossime settimane. Non resta a questo punto che attendere maggiori novità su questo atteso progetto.

Tutto quello che ad oggi sappiamo sulla serie di Harry Potter

La serie televisiva di Harry Potter, che sarà girata presso i Warner Bros Studios Leavesden dove sono stati girati i film e dovrebbe debuttare sulla HBO alla fine del 2026 o all’inizio del 2027. La serie, che avrà una durata decennale, è stata ideata dalla sceneggiatrice/showrunner Francesca Gardiner e dal regista/produttore esecutivo Mark Mylod. Casey Bloys, presidente e amministratore delegato di HBO e Max Content, al momento dell’annuncio originale ha definito la serie un “adattamento fedele” dei romanzi di J.K. Rowling che “si immergerà in profondità in ognuno dei libri iconici”.

“La serie presenterà un nuovo cast per guidare una nuova generazione di fandom, ricca di fantastici dettagli e personaggi amatissimi che i fan di Harry Potter amano da oltre venticinque anni. Ogni stagione porterà Harry Potter e queste incredibili avventure a nuovi pubblici in tutto il mondo, mentre i film originali, classici e amati rimarranno al centro del franchise e disponibili per la visione a livello globale”, è stato poi aggiunto.

Ad oggi, si è parlato di Paapa Essiedu per il Maestro di Pozioni Severus Piton e di Sharon Horgan e Lesley Manville per la vicepreside Minerva McGonagall, di Brett Goldstein per il guardiacaccia di Hogwarts, Rubeus Hagrid, e persino del premio Oscar Cillian Murphy perLord Voldemort, con Ralph Fiennes, che ha interpretato il ruolo nei film, che ha appoggiato l’idea. A Phoebe Waller-Bridge sarebbe invece stato offerto il ruolo di Petunia Dursley, l’odiosa zia di Harry Potter. Al momento non ci sono conferme ufficiali sul cast.

Chi interpreterà il trio principale di Harry Potter, Hermione Granger e Ron Weasley è rimasto finora un mistero, ma secondo quanto riferito lo show ha indetto un ampio casting per i giovani personaggi, il che significa che gli attori scelti potrebbero non essere nomi riconoscibili. HBO ha confermato che le riprese degli episodi inizieranno nell’estate del 2025 presso i Warner Bros. Studios Leavesden nel Regno Unito.