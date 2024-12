Harry Potter: Paapa Essiedu in trattative per interpretare Severus Piton

Anche se non c’è ancora nulla di ufficiale al 100%, sembra che la HBO abbia trovato il nostro Piton del piccolo schermo. THR riporta che l’attore britannico Paapa Essiedu è in trattative per interpretare l’astuto maestro di pozioni di Hogwarts, il professor Severus Piton, nella prossima serie di Harry Potter. A Essiedu sarebbe stata offerta la parte, ma non è chiaro se le trattative siano iniziate sul serio.

Questa versione di Piton è descritta come “il maestro di pozioni di Hogwarts, malvagiamente intelligente e casualmente crudele, che si presenta come l’antagonista principale della storia nella prima stagione dello show”. Il personaggio è stato interpretato in precedenza dal compianto Alan Rickman negli otto film di Harry Potter della Warner Bros. Man mano che procediamo con la pre-produzione, confermeremo i dettagli solo quando avremo concluso gli accordi”.

Di recente abbiamo appreso che Mark Rylance era “in lizza” per interpretare il preside di Hogwarts Albus Silente, e gli addetti ai lavori ritengono che la star de Il ponte delle spie sia ormai prossima a concludere un accordo.

Poco fa è circolata la voce che Cillian Murphy (Oppenheimer, Batman Begins) potrebbe essere in lizza per interpretare il cattivo Voldemort, ma le fonti di THR dicono che non c’è nulla di vero.

Lo studio è attualmente alla ricerca di nuove leve per interpretare i tre ruoli principali di Harry, Ron ed Hermione e ha lanciato un casting call aperto per bambini di età compresa tra i 9 e gli 11 anni. Secondo quanto riferito, la WBD “spera di popolare il cast degli adulti con alcuni degli attori più noti del Regno Unito”.

Cosa sappiamo sulla serie tv di Harry Potter?

Francesca Gardiner (Succession, His Dark Materials, Killing Eve) è a bordo come showrunner e produttore esecutivo, mentre Mark Mylod (Succession, Game of Thrones, The Last of Us) è stato arruolato come produttore esecutivo e regista di più episodi.

La logline ufficiale dello show recita: “La serie sarà un adattamento fedele dell’amata serie di libri di Harry Potter dell’autrice e produttrice esecutiva J.K. Rowling. La serie sarà caratterizzata da un nuovo cast che guiderà una nuova generazione di fandom, ricca di dettagli fantastici e dei tanto amati personaggi che i fan di Harry Potter hanno amato per oltre venticinque anni.“

“Ogni stagione porterà Harry Potter e queste incredibili avventure a un nuovo pubblico in tutto il mondo, mentre i film originali, classici e amatissimi, rimarranno al centro del franchise e disponibili per la visione a livello globale.”

Il capo della Warner Bros. TV, Channing Dungey, ha dichiarato all’inizio di quest’anno che la serie sarà “più approfondita di quanto si possa fare in un solo film di due ore… questo è il motivo per cui stiamo facendo questo viaggio”. La serie tv non ha una data ufficiale di debutto, ma dovrebbe arrivare nel 2026.