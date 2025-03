Black Bag: il punteggio su Rotten Tomatoes preannuncia un ulteriore successo di spionaggio per Michael Fassbender

Poche persone a Hollywood sono più impegnate quest’anno di David Koepp, che ha scritto la sceneggiatura di A proposito di Nightmare, che ha già terminato la sua corsa nelle sale, e ha altri due progetti in cantiere. Più avanti nel corso dell’anno, Koepp farà il suo trionfale ritorno al franchise di Jurassic Park con Jurassic World: Rebirth, dopo aver scritto il primo film di Jurassic Park diretto da Steven Spielberg, ma ha un altro film in uscita nelle sale la prossima settimana prima di tornare alla preistoria. Koepp si riunisce con il regista di A.I. – Intelligenza Artificiale, Steven Soderbergh, per Black Bag, il thriller di spionaggio in uscita nelle sale il 14 marzo con Michael Fassbender e Cate Blanchett al fianco di Pierce Brosnan e Tom Burke. Black Bag è ancora a una settimana dalla sua prima mondiale, ma il film ha già ottenuto un ottimo 93% di punteggio dalla critica su Rotten Tomatoes, con 27 recensioni.

Il punteggio del 93% ottenuto da Black Bag dalla critica su Rotten Tomatoes è attualmente il quarto più alto nella carriera di Soderbergh, il più alto è Sex, Lies, and Videotape (96%), il film drammatico vietato ai minori del 1989 con James Spader. Gli unici altri film con un punteggio superiore a Black Bag sono Out of Sight e Behind the Candelabra, il primo è un film poliziesco con George Clooney e il secondo un film biografico musicale con Matt Damon. Steven Soderbergh è un regista vincitore di un Oscar per il suo lavoro in Traffic ed è anche una delle poche persone ad essere stata nominata due volte per lo stesso premio Oscar nello stesso anno. Mentre Soderbergh ha portato a casa il trofeo per Traffic nel 2001, è stato anche nominato per il suo lavoro come regista in Erin Brockovich, il dramma legale con Julia Roberts attualmente in streaming su Netflix.

Fassbender è un veterano di X-Men e Alien, famoso per i ruoli di Erik Lensherr e David nelle serie di fantascienza, ma ultimamente si è avventurato nel mondo dello spionaggio internazionale, riscuotendo un grande successo. Fassbender ha recentemente recitato al fianco di Jeffrey Wright e Richard Gere in The Agency, la serie Showtime in streaming su Paramount+ che è stata rinnovata per la seconda stagione prima della conclusione della prima. The Agency ha ottenuto il 68% di voti positivi dalla critica e il 76% dal pubblico su Rotten Tomatoes, ma lo show ha avuto un forte seguito e tornerà con una seconda stagione nei prossimi anni.