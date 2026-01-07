Actor Awards 2026, le nomination!

Gli Actor Awards, il nuovo nome dei SAG Awards del SAG-AFTRA, hanno annunciato le nomination per l’edizione 2026. La categoria principale Motion Picture Ensemble presenta un elenco di quelli che hanno guidato il dibattito della stagione dei premi finora: Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, Una Battaglia dopo l’Altra e I Peccatori.

Sono in palio 15 categorie in totale – sei per il cinema e nove per la TV – inclusa la corsa al premio come miglior attore, dove Timothée Chalamet, star di Marty Supreme, è di nuovo in lizza dopo aver vinto il SAG Award lo scorso anno per aver interpretato Bob Dylan in A Complete Unknown. Se la vedrà con Leonardo DiCaprio di Una Battaglia dopo l’Altra, Ethan Hawke di Blue Moon, Michael B. Jordan di I Peccatori e Jesse Plemons di Bugonia.

Nella corsa al premio come miglior attrice, le candidate sono Jessie Buckley di Hamnet, Rose Byrne di If I Had Legs I’d Kick You, Kate Hudson di Song Sung Blue, Chase Infinity di Una Battaglia dopo l’Altra ed Emma Stone di Bugonia.

Questa è l’ultima e più grande gilda di Hollywood a pronunciarsi sulla stagione dei premi cinematografici, finora dominata dalla doppietta di Una Battaglia dopo l’Altra di Paul Thomas Anderson e I Peccatori di Ryan Coogler, entrambi della Warner Bros. L’anno scorso, Conclave ha vinto, ottenendo otto nomination agli Oscar, tra cui quella per il miglior film.

Ecco la lista completa dei Nominati agli Actor Awards 2026

Motion Pictures

OUTSTANDING PERFORMANCE BY A CAST IN A MOTION PICTURE

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

OUTSTANDING PERFORMANCE BY A FEMALE ACTOR IN A LEADING ROLE

Jessie Buckley

Rose Byrne

Kate Hudson

Chase Infinity

Emma Stone

OUTSTANDING PERFORMANCE BY A MALE ACTOR IN A LEADING ROLE

Timothée Chalamet

Leonardo DiCaprio

Ethan Hawke

Michael B. Jordan

Jesse Plemons

OUTSTANDING PERFORMANCE BY A MALE ACTOR IN A SUPPORTING ROLE

Miles Caton

Benecio Del Toro

Jacob Elordi

Paul Mescal

Sean Penn

OUTSTANDING PERFORMANCE BY A FEMALE ACTOR IN A SUPPORTING ROLE

Odessa A’zion

Ariana Granda

Amy Madigan

Wunmi Mosaku

Teyana Taylor

OUTSTANDING STUNT ENSEMBLE IN A MOTION PICTURE

F1

Frankenstein

Mission: Impossible – The Final Reckoning

One Battle After Another

Sinners

Television

OUTSTANDING PERFORMANCE BY AN ENSEMBLE IN A DRAMA SERIES

The Diplomat

Landman

The Pitt

Severance

The White Lotus

OUTSTANDING PERFORMANCE BY A MALE ACTOR IN A DRAMA SERIES

Sterling K. Brown

Billy Crudup

Walton Goggins

Gary Oldman

Noah Wyle

OUTSTANDING PERFORMANCE BY A FEMALE ACTOR IN A DRAMA SERIES

Britt Lower

Parker Posey

Keri Russell

Rhea Seahorn

Aimee Lou Wood

OUTSTANDING PERFORMANCE BY AN ENSEMBLE IN A COMEDY SERIES

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Only Murders in the Building

The Studio

OUTSTANDING PERFORMANCE BY A MALE ACTOR IN A COMEDY SERIES

Ike Barinholtz

Adam Brody

Ted Danson

Seth Rogen

Martin Short

OUTSTANDING PERFORMANCE BY A FEMALE ACTOR IN A COMEDY SERIES

Kathryn Hahn

Catherine O’Hara

Jenna Ortega

Jean Smart

Kristen Wiig

OUTSTANDING PERFORMANCE BY A MALE ACTOR IN A TELEVISION MOVIE OR LIMITED SERIES

Jason Bateman

Owen Cooper

Stephen Graham

Charlie Hunnam

Matthew Rhys

OUTSTANDING PERFORMANCE BY A FEMALE ACTOR IN A TELEVISION MOVIE OR LIMITED SERIES

Claire Danes

Erin Doherty

Sarah Snook

Christine Tremarco

Michelle Williams

OUTSTANDING STUNT ENSEMBLE IN A TELEVISION SERIES

Andor

Landman

The Last of Us

Squid Game

Stranger Things

I vincitori saranno annunciati in una cerimonia domenica 1 marzo, trasmessa in diretta streaming su Netflix. Harrison Ford riceverà il premio SAG-AFTRA Life Achievement Award, il più alto riconoscimento della corporazione che riconosce i successi nella carriera e nell’umanità, durante quella cerimonia.