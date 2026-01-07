Actor Awards 2026, le nomination!

Gli Actor Awards, il nuovo nome dei SAG Awards del SAG-AFTRA, hanno annunciato le nomination per l’edizione 2026. La categoria principale Motion Picture Ensemble presenta un elenco di quelli che hanno guidato il dibattito della stagione dei premi finora: Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, Una Battaglia dopo l’Altra e I Peccatori.
Sono in palio 15 categorie in totale – sei per il cinema e nove per la TV – inclusa la corsa al premio come miglior attore, dove Timothée Chalamet, star di Marty Supreme, è di nuovo in lizza dopo aver vinto il SAG Award lo scorso anno per aver interpretato Bob Dylan in A Complete Unknown. Se la vedrà con Leonardo DiCaprio di Una Battaglia dopo l’Altra, Ethan Hawke di Blue Moon, Michael B. Jordan di I Peccatori e Jesse Plemons di Bugonia.
Nella corsa al premio come miglior attrice, le candidate sono Jessie Buckley di Hamnet, Rose Byrne di If I Had Legs I’d Kick You, Kate Hudson di Song Sung Blue, Chase Infinity di Una Battaglia dopo l’Altra ed Emma Stone di Bugonia.
Questa è l’ultima e più grande gilda di Hollywood a pronunciarsi sulla stagione dei premi cinematografici, finora dominata dalla doppietta di Una Battaglia dopo l’Altra di Paul Thomas Anderson e I Peccatori di Ryan Coogler, entrambi della Warner Bros. L’anno scorso, Conclave ha vinto, ottenendo otto nomination agli Oscar, tra cui quella per il miglior film.
Ecco la lista completa dei Nominati agli Actor Awards 2026
Motion Pictures
OUTSTANDING PERFORMANCE BY A CAST IN A MOTION PICTURE
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
OUTSTANDING PERFORMANCE BY A FEMALE ACTOR IN A LEADING ROLE
Jessie Buckley
Rose Byrne
Kate Hudson
Chase Infinity
Emma Stone
OUTSTANDING PERFORMANCE BY A MALE ACTOR IN A LEADING ROLE
Timothée Chalamet
Leonardo DiCaprio
Ethan Hawke
Michael B. Jordan
Jesse Plemons
OUTSTANDING PERFORMANCE BY A MALE ACTOR IN A SUPPORTING ROLE
Miles Caton
Benecio Del Toro
Jacob Elordi
Paul Mescal
Sean Penn
OUTSTANDING PERFORMANCE BY A FEMALE ACTOR IN A SUPPORTING ROLE
Odessa A’zion
Ariana Granda
Amy Madigan
Wunmi Mosaku
Teyana Taylor
OUTSTANDING STUNT ENSEMBLE IN A MOTION PICTURE
F1
Frankenstein
Mission: Impossible – The Final Reckoning
One Battle After Another
Sinners
Television
OUTSTANDING PERFORMANCE BY AN ENSEMBLE IN A DRAMA SERIES
The Diplomat
Landman
The Pitt
Severance
The White Lotus
OUTSTANDING PERFORMANCE BY A MALE ACTOR IN A DRAMA SERIES
Sterling K. Brown
Billy Crudup
Walton Goggins
Gary Oldman
Noah Wyle
OUTSTANDING PERFORMANCE BY A FEMALE ACTOR IN A DRAMA SERIES
Britt Lower
Parker Posey
Keri Russell
Rhea Seahorn
Aimee Lou Wood
OUTSTANDING PERFORMANCE BY AN ENSEMBLE IN A COMEDY SERIES
Abbott Elementary
The Bear
Hacks
Only Murders in the Building
The Studio
OUTSTANDING PERFORMANCE BY A MALE ACTOR IN A COMEDY SERIES
Ike Barinholtz
Adam Brody
Ted Danson
Seth Rogen
Martin Short
OUTSTANDING PERFORMANCE BY A FEMALE ACTOR IN A COMEDY SERIES
Kathryn Hahn
Catherine O’Hara
Jenna Ortega
Jean Smart
Kristen Wiig
OUTSTANDING PERFORMANCE BY A MALE ACTOR IN A TELEVISION MOVIE OR LIMITED SERIES
Jason Bateman
Owen Cooper
Stephen Graham
Charlie Hunnam
Matthew Rhys
OUTSTANDING PERFORMANCE BY A FEMALE ACTOR IN A TELEVISION MOVIE OR LIMITED SERIES
Claire Danes
Erin Doherty
Sarah Snook
Christine Tremarco
Michelle Williams
OUTSTANDING STUNT ENSEMBLE IN A TELEVISION SERIES
Andor
Landman
The Last of Us
Squid Game
Stranger Things
I vincitori saranno annunciati in una cerimonia domenica 1 marzo, trasmessa in diretta streaming su Netflix. Harrison Ford riceverà il premio SAG-AFTRA Life Achievement Award, il più alto riconoscimento della corporazione che riconosce i successi nella carriera e nell’umanità, durante quella cerimonia.