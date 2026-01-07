David Harbour lascia il film con Pedro Pascal dopo il finale di Stranger Things

Dopo l’uscita cinematografica e in streaming del finale di Stranger Things, David Harbour ha deciso di fare un passo indietro rispetto a quello che sarebbe dovuto essere il suo prossimo grande progetto cinematografico. Un portavoce di Searchlight Pictures ha confermato a Variety che l’attore non farà più parte del cast di Behemoth!, il nuovo film diretto da Tony Gilroy e interpretato da Pedro Pascal.

I rappresentanti di Harbour non hanno rilasciato commenti ufficiali, ma diverse fonti parlano di una decisione maturata in seguito all’impatto emotivo della conclusione della serie Netflix.

Una pausa dopo Stranger Things: “Ero sopraffatto”

Secondo quanto riportato da Variety, David Harbour sarebbe rimasto “sopraffatto” dalla fine di Stranger Things e avrebbe scelto di prendersi una pausa. Altre fonti indicano invece che il ruolo sarebbe già stato riassegnato a un altro interprete.

In una recente intervista, l’attore ha riflettuto sul profondo cambiamento che la serie ha avuto sulla sua carriera, spiegando come prima del successo globale fosse perfettamente felice di ricoprire ruoli secondari in grandi produzioni:

“A un certo punto della mia vita mi andava benissimo essere il settimo nome sul foglio di chiamata di un film con Denzel Washington. Poi Stranger Things ha cambiato tutto.”

Harbour ha ammesso di provare nostalgia per la libertà creativa dei primi tempi, sottolineando però che il suo obiettivo non è cambiato: continuare a raccontare storie belle, strane e capaci di aprire le persone.

Cos’è Behemoth! e cosa succede ora

Behemoth! segna il ritorno al cinema di Tony Gilroy dopo Michael Clayton ed è uno dei progetti più attesi targati Searchlight. La trama ruota attorno a un musicista proveniente da una famiglia di musicisti che torna a Los Angeles, ma i dettagli restano volutamente riservati. Oltre a Pedro Pascal, il cast include Olivia Wilde, Matthew Lillard ed Eva Victor.

Pascal e Harbour condividono inoltre un legame nel Marvel Cinematic Universe: il primo interpreterà Reed Richards in The Fantastic Four: First Steps, mentre Harbour è noto per il ruolo di Red Guardian in Black Widow e Thunderbolts, ed entrambi sono attesi in Avengers: Doomsday. Pascal è inoltre uno dei volti più iconici dell’universo Star Wars grazie a The Mandalorian.

Sebbene Harbour abbia rinunciato a questo progetto specifico, il suo percorso cinematografico resta ricco di impegni futuri. Dopo aver chiuso un capitolo fondamentale della sua carriera con Stranger Things, l’attore sembra ora intenzionato a rallentare e scegliere con maggiore attenzione i prossimi passi.