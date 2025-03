Harry Potter: una dirigente dell’HBO aggiorna sul cast e svela se rivedremo volti noti dei film

Sarah Aubrey, dirigente della HBO, risponde onestamente alla domanda se la serie TV di Harry Potter vedrà il ritorno di qualche star del franchise originale. Dopo otto film di successo (e tre spin-off di minore importanza), la fortunata serie di libri fantasy di J. K. Rowling è pronta a fare il salto sul piccolo schermo in una nuova serie della showrunner Francesca Gardiner. La serie TV di Harry Potter dovrebbe raccontare gli eventi dei libri con molti più dettagli rispetto ai film, e l’attesa è alta. Un punto chiave di interesse è proprio chi interpreterà tutti i personaggi principali.

In una recente intervista con THR, Aubrey, che supervisiona la produzione IP della HBO, ha commentato il processo di casting della serie TV di Harry Potter, suggerendo che il pubblico non dovrebbe aspettarsi di vedere volti familiari dai film. Secondo la dirigente, il casting di nuovi attori è stato un processo scoraggiante a causa di quanto siano amate le interpretazioni dei film, ma alla fine è ottimista sul fatto che la durata più lunga dello show porterà all’accoglienza di queste nuove star. Leggi il suo commento qui sotto quando le è stato chiesto se gli attori si stanno facendo avanti per partecipare allo show e se saranno prese in considerazione le star di Harry Potter che torneranno:

Sì, penso che sia un lavoro da sogno per molti attori nel Regno Unito. Ma i ruoli che stiamo cercando in questo momento sono per persone che faranno parte della serie per un decennio, quindi è anche un lavoro molto particolare. Ma l’impegno è quello di realizzare i libri, ed è quello che potrebbe essere. Ma ci sono persone interessanti che si stanno facendo avanti per essere gli attori adulti che appariranno nelle stagioni successive, come i Sirius Black del mondo.

Quindi è stato molto, molto divertente, ma non vogliamo ripetere le persone che erano nei film. Ed è sempre un po’ snervante perché la gente associa quei ruoli a certi attori, ma penso anche che, trattandosi di otto ore di TV, li immergeremo nella performance di un attore diverso.

Cosa significa il commento di Aubrey per la serie TV di Harry Potter

Internet è invasa da fan che propongono chi dovrebbe interpretare i personaggi chiave del cast di Harry Potter nella serie in arrivo. Un suggerimento popolare è che l’attore di Draco Malfoy Tom Felton potrebbe ora interpretare Lucius Malfoy, il patriarca della famiglia precedentemente interpretato da Jason Isaacs. Aubrey getta acqua fredda su queste speranze, suggerendo che il cast dello show sarà composto interamente da nuovi attori che non sono mai stati presenti nel franchise prima d’ora.

Sebbene il cast dello show rimanga in gran parte avvolto nel mistero, John Lithgow ha recentemente confermato che interpreterà Silente, un ruolo precedentemente interpretato dagli attori Richard Harris e Michael Gambon. Lithgow è il primo americano a interpretare un ruolo importante nella serie e il suo ingaggio potrebbe indicare l’approccio che la serie adotterà nella scelta dei nuovi attori. Con le riprese della serie TV di Harry Potter che dovrebbero iniziare quest’estate nel Regno Unito, potrebbero essere necessarie solo poche settimane o mesi per ulteriori annunci di casting.