Suits L.A., Episodio 3 Clip: la star di The Office vuole “uccidere” il suo personaggio

Una clip dell’episodio 3 di Suits L.A. mostra Brian Baumgartner, che rivela di voler “uccidere” il suo iconico personaggio di The Office. La serie è uno spinoff di Suits, andata in onda dal 2011 al 2019 e che da allora ha riscosso un enorme successo su servizi di streaming come Netflix. Suits LA segue Ted Black, uno dei migliori avvocati dello spettacolo di Los Angeles. Il cast di Suits LA include Stephen Amell, Lex Scott Davis, Bryan Greenberg, Josh McDermitt e Victoria Justice.

Exclusive clip from this week’s episode of ‘SUITS LA’, starring ‘The Office’ star Brian Baumgartner as himself. “I want to kill Kevin Malone” pic.twitter.com/IevOsRGPFy — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 6, 2025

Su X è stato pubblicato un video dell’episodio 3 di Suits LA, DiscussingFilm, che rivela l’apparizione di Kevin Baumgartner nella serie. Nel video, Baumgartner incontra Erica e le rivela che vuole separarsi dal personaggio di Kevin Malone. Baumgartner sostiene che la popolarità di Kevin lo ha costretto a interpretare sempre lo stesso tipo di ruolo e afferma di voler assumere ruoli drammatici “degni di un Oscar”. Guarda la clip completa qui sotto:

Cosa significa l’apparizione di Baumgartner per Suits LA

L’apparizione di Baumgartner in Suits LA ha perfettamente senso, dato che Ted Black e i suoi colleghi sono tutti avvocati che lavorano per alcune celebrità di spicco a Los Angeles. Parlando dei cameo delle celebrità in Suits LA, Greenberg, che interpreta Rick Dodsen nella serie, ha descritto lo show come “Entourage incontra il mondo e il tono di Suits”. Entourage, un’altra serie che ha visto la partecipazione di molte celebrità, come Mark Wahlberg, Larry David e James Cameron, lascia ben sperare per lo spin-off di Suits.

Pertanto, l’inclusione di Baumgartner nell’episodio 3 non è necessariamente una sorpresa. Tuttavia, i fan di The Office si divertiranno a vedere la sua trama incentrata sui suoi sentimenti contrastanti nei confronti di Kevin Malone. Nella clip qui sopra, viene anche rivelato che Ted rappresenta Tom Hanks, con cui Baumgartner vuole incontrarsi. Tuttavia, è improbabile che Hanks si presenti effettivamente nel prossimo episodio di Suits LA.