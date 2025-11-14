Non così vicino: la spiegazione del finale del film con Tom Hanks

Il finale di Non così vicino è lieto, con Otto che finalmente capisce il valore della comunità e il suo scopo nella vita. Scritto da David Magee e diretto da Marc Forster, Non così vicino segue le orme del film svedese del 2015 A Man Called Ove, adattamento dell’omonimo romanzo del 2012 di Fredrick Backman. Interpretato da Tom Hanks nel ruolo di Otto Anderson, l’uomo brontolone e frustrato per quasi tutto, Non così vicino è stato distribuito in sale limitate il 30 dicembre e sarà proiettato in tutto il paese a partire dal 13 gennaio 2023.

Ora disponibile su Netflix, il dramma/commedia si trovava in una posizione interessante alla fine del 2022, essendo piombato all’ultimo secondo per una corsa ai premi, con Tom Hanks che era entrato nel giro per una potenziale nomination come attore protagonista. Sebbene Non così vicino sia stato ignorato agli Oscar, il suo successo è stato evidente anche senza l’amore dei premi. Nonostante i tentativi di suicidio di Otto, Non così vicino è un film che scalda il cuore e mantiene il suo tono spensierato fino alla scena finale. Otto può essere stato scontroso e apparentemente odioso per un po’ di tempo, ma il finale di A Man Called Otto mostra quanto fosse tenero dentro di sé.

Cosa è successo alla fine di Non così vicino?

Dopo aver tenuto Marisol a distanza per la maggior parte di Non così vicino (la nostra recensione), il burbero personaggio di Tom Hanks si apre finalmente con lei su ciò che è accaduto con la moglie Sonya, sul motivo per cui è stato cacciato dall’associazione dei proprietari di casa e su quanto sia sconfortato da quando Sonya è morta prima dell’inizio di Non così vicino. Grazie a Marisol, Otto ha capito di essere ancora molto necessario e desiderato. E anche se gli restava solo una certa quantità di tempo da vivere a causa della sua malattia cardiaca, Otto aveva intenzione di viverlo a prescindere da tutto.

Con l’aiuto dei suoi vicini, Otto è riuscito anche a impedire che Dye & Merica costringesse illegalmente Anita e Reuben a lasciare la loro casa. La comunità ha lavorato insieme per garantire che il loro futuro fosse sicuro e che società come Dye & Merica non potessero piombare qui e prendere il sopravvento con le loro imprese immobiliari. Otto visse per un altro anno circa prima di morire, lasciando a Marisol e alla sua famiglia l’auto e la casa, e lasciando il mondo in pace come non si sentiva da tempo.

Perché Otto si è allontanato dagli amici e dal vicinato

Otto ha preso molto male la morte di Sonya. Prima della sua morte, Otto andava a cena con Anita, Reuben e Jimmy; il personaggio simile a Paperone aveva anche un carattere più piacevole. Otto si è allontanato dai suoi vicini – e dalla vita in generale – soprattutto a causa della morte di Sonya, ma sentiva anche che non valeva più la pena impegnarsi per nulla. Otto sapeva già di stare per morire e il vicinato non era dello stesso avviso. Aveva lottato a lungo e duramente per molte cose, ma non era cambiato molto e lui era stanco di impegnarsi.

L’uomo in lutto pensava che fosse più facile allontanare le persone piuttosto che permettere ai suoi amici di aiutarlo nel processo di elaborazione del lutto. Inoltre, Otto non aveva un vero e proprio cuscinetto con la scomparsa di Sonya e quindi faticava a interessarsi dei problemi degli altri. Le sue azioni dimostrano il contrario, ma è possibile che Otto volesse essere più estraneo alla vita di quanto non si sentisse in realtà. Anche il personaggio di Tom Hanks temeva di vivere senza Sonya al suo fianco e probabilmente si sentiva in colpa per non provare alcuna gioia se continuava a frequentare i suoi vicini come faceva con lei.

Perché Dye & Merica sta cercando di cacciare Otto e i suoi vicini di casa

La Dye & Merica stava individuando il quartiere di Otto perché la società voleva spingere le persone ad abbandonare le loro case per costruire condomini più costosi. Il promotore immobiliare sta partecipando a quello che viene chiamato “tear down” (abbattimento), in cui i promotori cercano di comprare gli attuali residenti in modo che la società possa abbattere le vecchie case e costruirne di nuove che attirino acquirenti con soldi da spendere. Dye & Merica stava facendo proprio questo, nella speranza che le nuove case costruite dall’azienda fruttassero più soldi e valessero almeno tre volte di più delle vecchie case in cui Otto e i suoi vicini vivevano.

Il quartiere di Otto rimarrà per sempre?

Otto, Marisol e gli altri vicini di Non così vicino sono riusciti a impedire a Dye & Merica di prendere le loro case. Tuttavia, è possibile che la società immobiliare e altre aziende tornino in futuro a cercare di allontanare con la forza le persone dalle loro case. Queste società possono essere implacabili nell’ottenere ciò che vogliono. Non c’è alcuna garanzia che il piccolo quartiere suburbano rimarrà intatto per sempre, ma finché la comunità sarà in comunicazione tra di loro e resterà unita, probabilmente riuscirà a mantenere intatte le proprie case e il proprio quartiere per gli anni a venire.

Il vero significato del finale di Non così vicino

A Man Called Otto affronta temi molto interessanti, come il modo in cui il dolore può cambiare una persona e come si possono trovare forza, speranza e amore nella comunità. Otto è solo per gran parte del film, in particolare a causa della morte della moglie, ma non si rende conto di quanto sia amato e apprezzato dai suoi vicini, né dell’effetto positivo che ha avuto su di loro per anni. L’adattamento cinematografico sottolinea il bisogno di comunità e come il senso di appartenenza a tale comunità sia una delle chiavi della felicità e del miglioramento della salute mentale. Otto si rende conto di avere bisogno dei suoi vicini tanto quanto loro hanno bisogno di lui.

Non così vicino mostra anche come la forza della comunità possa compensare l’avidità delle aziende. La devastazione del quartiere suburbano di Otto sarebbe stata orribile, ma i vicini che lavorano insieme per lo stesso obiettivo sono potenti. Inoltre, il film è incentrato sul fatto che Otto trova un senso nell’aiutare i suoi vicini, e questo lo aiuta a godersi il tempo che gli rimane e a non dare per scontata la vita o le persone che ne fanno parte, a prescindere da ciò che è successo tra loro in passato.

Non così vicino è basato su una storia vera e questo influisce sul finale?

Il finale di Non così vicino è agrodolce e conclude la semplice storia in modo appropriato, tanto che alcuni spettatori si sono chiesti se il film fosse basato su una storia vera. Non così vicino non è basato su una storia vera, poiché è tratto dal film svedese Un uomo chiamato Ove e dall’omonimo romanzo di Fredrik Backman. Tuttavia, Brackman ha tratto ispirazione dalla vita reale per la storia. Ha spiegato (via NY Times) che la storia è iniziata leggendo un articolo su un uomo di nome Ove che aveva perso le staffe in pubblico a un chiosco di biglietti. La moglie di Brackman ha detto che la storia gli assomigliava e Brackman ha ammesso di “non essere bravo a parlare con le persone”.

Questo aspetto della vita reale preso in considerazione per il film mostra perfettamente la semplice vittoria che si ottiene alla fine di Non così vicino. Otto non è una persona cattiva o bisognosa di una vera redenzione, deve solo comunicare meglio, avere più pazienza e considerare i sentimenti degli altri. Anche se affrontare l’avida corporazione è fondamentale per il climax, la fine di Non così vicino è in realtà solo un uomo che impara a parlare con le persone.