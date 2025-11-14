Will Trent: rilasciato il teaser promo della Stagione 4

ABC ha pubblicato il primo teaser promo della Stagione 4 di Will Trent, anticipando il ritorno dell’agente speciale interpretato da Ramón Rodríguez. Le nuove immagini offrono un assaggio delle indagini che attendono Will, tra casi ad alta tensione, nuovi alleati e minacce sempre più personali.

Il promo mostra una stagione che promette un tono ancora più cupo e dinamico, con sequenze d’azione più serrate e un’attenzione particolare all’evoluzione emotiva del protagonista. Ritornano anche gli altri volti centrali della serie, tra cui Erika Christensen, Sonja Sohn e Iantha Richardson, mentre la trama lascia intuire che il passato di Will continuerà a influenzare in modo decisivo il suo presente.

Basata sui romanzi di Karin Slaughter, Will Trent si è consolidata negli anni come uno dei procedural più seguiti della rete, grazie all’equilibrio tra thriller, drama e approfondimento psicologico dei personaggi. La quarta stagione punta a espandere ulteriormente questo mondo narrativo, mantenendo alta la tensione e portando lo spettatore al centro delle indagini del Georgia Bureau of Investigation.

La Stagione 4 di Will Trent debutterà nel 2025 su ABC, mentre in Italia è attesa successivamente sui canali e piattaforme che ne detengono i diritti. Nel frattempo, il teaser promo offre un primo sguardo a quello che si preannuncia come uno dei ritorni più attesi del prossimo anno.