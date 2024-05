House of the Dragon 2: il lato vulnerabile di Egon viene messo a nudo nei nuovi episodi

La guerra è all’orizzonte per la HBO. Manca poco più di un mese alla première di House of the Dragon 2, l’attesissima seconda stagione di House of the Dragon e, per dare risalto alla sanguinosa battaglia tra i Verdi e i Neri, nel fine settimana i membri del cast si sono recati a Città del Messico per la prima edizione del CCXP MX. Tra i presenti al panel c’era anche Re Aegon Targaryen in persona, Tom Glynn-Carney, che ha avuto molto da dire su come il giovane sovrano si evolverà rispetto alla prima stagione. In particolare, ha spiegato come gli spettatori avranno una visione più complessa di Aegon, che metterà in luce il suo lato vulnerabile.

L’Aegon della prima stagione è stato paragonato al tirannico Joffrey Baratheon di Jack Gleeson, cosa che all’epoca Glynn-Carney non condivideva pienamente. In precedenza aveva detto che, piuttosto che governare con crudeltà abissale, avidità e psicopatia, le peggiori azioni del re sono spesso governate da insicurezze, rabbia, egoismo e una totale mancanza di comprensione delle sue responsabilità senza la guida di altri. Non lo ha aiutato il fatto che suo padre Viserys (Paddy Considine) abbia scelto di mantenere Rhaenyra (Emma D’Arcy) come suo successore, nonostante il fatto che il primogenito sia l’erede legittimo. Tutto concorre a rendere Aegon un sovrano più complesso, che si sente estraneo alla sua famiglia. Nella seconda stagione, tuttavia, i suoi strati verranno scrostati un po’ per mostrare quanto sia instabile ed esporre i pensieri che lo tormentano.

“Penso che vediamo un lato diverso…“. ha detto Glynn-Carney durante il panel su Aegon. “Vediamo qualcuno che sta cercando di prendere questa nuova responsabilità e di sfruttare questo potere in un modo che gli sia utile. Ora governa Westeros da solo. Vediamo anche quanto Aegon sia frammentato come persona – le sue debolezze, la sua vulnerabilità, la sua disperazione…”. Inoltre, ha sottolineato come il disprezzo per la sua famiglia e la sua mentalità frammentata servano solo a renderlo più una minaccia per Rhaenyra e i Neri. “Penso che quando non si ha nulla da perdere, come Aegon ha sperimentato per molto tempo, questo rende qualcuno piuttosto pericoloso“.

House of the Dragon 2 mostrerà gli sforzi di Aegon per governare

Sebbene Aegon fosse in gran parte riluttante a salire al trono nella Stagione 1, il finale ha mostrato che cominciava a godersi la poltrona di potere assoluto e il rispetto di Westeros, una sensazione che continua a crescere.

“All’inizio della Stagione 2, vediamo Aegon abituarsi a indossare la corona. Si sta godendo la comodità del Trono di Spade”, ha aggiunto Glynn-Carney. Ha poi rivelato che i nuovi episodi esploreranno il giovane re alle prese con ciò che significa essere un sovrano. Una parte di questo comporta la preparazione alla guerra con i Neri, ma le sue responsabilità principali sono nei confronti della gente del suo regno e di come lo percepiscono“. Ha detto: “Sta iniziando il suo viaggio per assicurarsi che le persone del Piccolo Consiglio, la piccola gente di Approdo del Re e non solo, lo rispettino e capiscano che è il re e che deve essere amato e temuto allo stesso tempo“.

La seconda stagione di House of the Dragon debutta su HBO e Max e SKY il 16 giugno. Tutti gli episodi della stagione 1 sono disponibili in streaming su NOW. Consultate la nostra guida per sapere tutto sulla serie prima del suo ritorno.

In otto nuovi episodi, la seconda stagione di House of the Dragon vede nel cast i già protagonisti della prima Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno e Rhys Ifans. Nei nuovi episodi tornano anche Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall e Matthew Needham.

New-entry nel cast della nuova stagione: Abubakar Salim (sarà Alyn di Hull), Gayle Rankin (Alys Rivers), Freddie Fox (Ser Gwayne Hightower), Simon Russell Beale nei panni di Ser Simon Strong, Clinton Liberty nel ruolo di Addam of Hull, Jamie Kenna che interpreterà Ser Alfred Broome, Kieran Bew nei panni di Hugh, Tom Bennett in quelli di Ulf, Tom Taylor sarà Lord Cregan Stark e Vincent Regan interpreterà invece Ser Rickard Thorne.