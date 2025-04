House of the Dragon – Stagione 3: annunciati tre nuovi membri del cast

Tom Cullen (“The Gold”, “Trespasses”), Joplin Sibtain (“Andor”, “Safe”) e Barry Sloane (“Sandman”, “Revenge”) si sono uniti al cast di House of the Dragon – Stagione 3. Cullen interpreterà Ser Luthor Largent, mentre Sibtain sarà Ser “Bold” Jon Roxton e Sloane Ser Adrian Redfort.

Le nuove aggiunte al cast si uniscono ai membri del cast di ritorno: Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall, Matthew Needham, Tom Bennett, Kieran Bew, Kurt Egyiawan, Freddie Fox, Clinton Liberty, Gayle Rankin e Abubakar Salim.

I nuovi membri del cast precedentemente annunciati per la terza stagione includono James Norton nel ruolo di Ormund Hightower, Tommy Flanagan nel ruolo di Lord Roderick Dustin e Dan Fogler nel ruolo di Ser Torrhen Manderly.

House of the Dragon – Stagione 3 è attualmente in produzione. La serie è ambientata circa 200 anni prima degli eventi de “Il Trono di Spade”. È basata sul libro “Fire & Blood” di George R.R. Martin.

Martin ha co-creato la serie con Ryan Condal. Entrambi sono produttori esecutivi, con Condal come showrunner. Sara Hess, Melissa Bernstein, Kevin de la Noy, Vince Gerardis, David Hancock e Philippa Goslett sono anche produttori esecutivi. Clare Kilner, Nina Lopez-Corrado, Andrij Parekh e Loni Peristere sono i registi della terza stagione.