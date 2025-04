House Of The Dragon – Stagione 3: cast, trama e tutto ciò che sappiamo

La serie prequel di Il Trono di Spade, House of the Dragon, è tornata con la sua attesissima seconda stagione nel 2024, e ora la hit della HBO è stata rinnovata per una terza e una quarta stagione. Liberamente ispirata al romanzo di George R.R. Martin Fire & Blood del 2018, la serie racconta il crollo della Casa Targaryen mentre il clan precipita in una sanguinosa guerra civile. Ambientato due secoli prima degli eventi di Game of Thrones, House of the Dragon esplora gli eventi che avrebbero plasmato i Sette Regni molti anni dopo.

Non sorprende che la stagione di debutto di House of the Dragon sia stata un momento di svolta per HBO con la critica e il pubblico, soprattutto dopo il deludente finale di Game of Thrones nel 2019. Tuttavia, nonostante il successo iniziale della serie prequel, la rete ha faticato a riportare i fan a Westeros abbastanza rapidamente, e la seconda stagione di House of the Dragon è stata ostacolata da ritardi che si sono protratti per quasi due anni. Nonostante ciò, la popolarità dell’epico universo fantasy di Martin non è diminuita, e HBO ha rapidamente rinnovato House of the Dragon per una terza stagione, lasciando pochi dubbi sul futuro della serie.

Ultime notizie su House Of The Dragon – Stagione 3

Altri nuovi membri del cast si uniscono al cast della terza stagione

Mentre la terza stagione continua a prendere forma, le ultime notizie confermano che altri nuovi membri del cast si sono uniti alla terza stagione di House of the Dragon. La star di Andor Joplin Sibtain è stata scelta per interpretare il ruolo di Ser “Bold” Jon Roxton, il capo della famiglia Roxton che si allea con i Verdi. Nel frattempo, Tom Cullen (Downton Abbey) interpreterà Ser Luthor Largent, mentre Barry Sloane (Sandman) apparirà nei panni di Ser Adrian Redfort. Ser Luthor Largent è un cavaliere della City Watch, mentre Ser Adrian Redfort è un membro della Queensguard.

Confermata la terza e quarta stagione di House Of The Dragon

HBO ha rinnovato la serie prima del debutto della seconda stagione, ma la fine è già chiara

La rapidità con cui HBO ha rinnovato House of the Dragon per la terza stagione è una testimonianza della fiducia del marchio nel franchise di Game of Thrones. A quasi una settimana dal debutto della seconda stagione, il rinnovo di HBO è un voto di fiducia in un mare di incertezze riguardo alla serie fantasy epica di George R.R. Martin nel suo complesso. Nonostante gli spin-off di Game of Thrones stiano cadendo come mosche, House of the Dragon è un successo sicuro che potrebbe indicare la direzione futura del franchise.

La seconda stagione di House of the Dragon si è conclusa il 4 agosto 2024.

Tuttavia, non è solo la terza stagione ad essere stata confermata. La serie è stata rinnovata per una quarta stagione, che è stata anche confermata come l’ultima della serie. Anche se non è una grande sorpresa che la serie venga rinnovata, alcuni potrebbero essere sorpresi dal fatto che la serie finisca dopo solo 4 stagioni in totale, soprattutto considerando la profondità del materiale originale in Fire and Blood e la lunghezza di Game of Thrones. Tuttavia, George R. R. Martin ha dichiarato sul suo blog, riferendosi a Dance of Dragons, che sarebbero necessarie “quattro stagioni complete di 10 episodi ciascuna per rendere giustizia alla storia”, quindi sembra che il suo desiderio sia stato esaudito.

Stato della produzione della terza stagione di House of the Dragon

Produzione iniziata nel marzo 2025

In una conferenza stampa nell’agosto 2024, lo showrunner e co-creatore Ryan Condal ha commentato il calendario di produzione previsto per la prossima stagione (tramite Variety). Condal ha confermato che la serie era in fase di scrittura e che sarebbe entrata in produzione “all’inizio del 2025”. Tuttavia, ha avvertito i fan di non aspettarsi che la nuova stagione arrivi troppo presto sugli schermi:

So che tutti vorrebbero che uscisse ogni estate. È solo che la serie è così complessa che in realtà stiamo realizzando più film ogni stagione. Quindi mi scuso per l’attesa.

Non sorprende che la produzione richieda molto tempo, dato l’impressionante numero di scene con i draghi, quindi è improbabile che la terza stagione di House of the Dragon sarà disponibile prima del 2026. La prima stagione è andata in onda nell’agosto 2022 e la seconda nel giugno 2024, quindi è molto probabile che la terza stagione uscirà intorno all’estate del 2026. Da allora, è stato annunciato che le riprese sono iniziate nel marzo 2025.

Cast della terza stagione di House Of The Dragon

Chi sopravviverà alla Danza dei Draghi?

Sebbene House of the Dragon e il suo predecessore siano noti per i loro spietati spargimenti di sangue, il nucleo principale dei personaggi importanti è sopravvissuto al primo atto della cosiddetta “Danza dei Draghi”. Ciò significa che la maggior parte del cast dovrebbe tornare nella terza stagione, tra cui Emma D’Arcy nel ruolo di Rhaenyra Targaryen e Tom Glynn-Carney in quello del fratello separato, Aegon. Torneranno anche altri personaggi importanti come Daemon, interpretato da Matt Smith, e Alicent Hightower, interpretata da Olivia Cooke.

Il cast della terza stagione ha già iniziato a crescere e James Norton (Grantchester) è stato scelto per interpretare il ruolo di Ormund Hightower. Capo del potente clan, Ormund è una figura chiave nella Danza dei Draghi. Altri personaggi importanti si sono aggiunti con l’arrivo di Tommy Flanagan (Sons of Anarchy) nel ruolo di Ser Roderick Dustin e Dan Fogler (Animali fantastici) in quello di Ser Torrhen Manderly. Ser Dustin, interpretato da Flanagan, è un feroce guerriero e capo della casata Dustin, mentre Ser Manderly è un cavaliere eloquente e intelligente proveniente dal Nord. Entrambi si schiereranno con i Neri nella terza stagione.

Altri nuovi arrivati si sono uniti al cast con l’ex attore di Andor Joplin Sibtain nel ruolo di Ser “Bold” John Roxton, il capo della famiglia Roxton che si schiera con i Verdi. Inoltre, Tom Cullen (Downton Abbey) interpreterà il cavaliere della Guardia Cittadina Ser Luthor Largent, mentre la star di Sandman, Barry Sloane, sarà il cavaliere della Guardia della Regina Ser Adrian Redfort. Le alleanze di Ser Luthor sono un po’ più nebulose, ma Ser Adrian è un fedele sostenitore dei Neri nel libro.

Dettagli sulla trama della terza stagione di House Of The Dragon

La danza è appena iniziata

Sebbene la cosiddetta “Danza dei Draghi” sia iniziata sul serio durante la seconda stagione, è chiaro che è solo l’inizio. Una serie di alti e bassi ha afflitto sia i Verdi che i Neri nel finale della seconda stagione e, in tipico stile George R.R. Martin, sono previsti ulteriori colpi di scena. Rhaenyra ha subito pesanti perdite nel primo scontro, ma il ritorno di Daemon (e del suo esercito) le dà un po’ più di potenza di fuoco.

I dettagli di ciò che accadrà in seguito sono descritti in dettaglio nel libro, e ci sono alcune battaglie importanti da attendere con ansia, tra cui la Battaglia del Gullet.

Naturalmente, i dettagli di ciò che accadrà in seguito sono descritti in dettaglio nel libro, e ci sono alcune battaglie importanti da attendere con ansia, tra cui la Battaglia del Gullet. Una delle domande più importanti sarà come le stagioni 3 e 4 divideranno il resto della Danza e a che punto la serie interromperà la storia, soprattutto considerando che Fire And Blood continua la storia dei Targaryen ben oltre questo punto. Comunque vada a finire, questa non sarà la fine per Westeros, dato che è in produzione un altro spin-off, A Knight of the Seven Kingdoms, che promette di continuare la storia di Westeros.