Andor – Stagione 2: gli Easter Eggs che svelano la storia antica della galassia di Star Wars

Gli episodi 1, 2 e 3 di Andor – Stagione 2 (qui la recensione completa) sono finalmente disponibili su Disney+: ecco tutti gli Easter Egg di Star Wars che abbiamo trovato finora nella serie.

18 L’invasione dei Rakatan è avvenuta ufficialmente all’alba dell’Ordine Jedi Andor ha confermato che i Rakatan hanno invaso Chandrila 25.000 anni fa Andor – Stagione 2 ha confermato che l’invasione dei Rakatan è avvenuta 25.000 anni prima della serie, con il riferimento a una figura del tempio che era stata rubata da Chandrila 25.000 anni prima, durante l’invasione dei Rakatan. Questo ha rafforzato il fatto che l’invasione dei Rakatan coincise con la fondazione dell’Ordine Jedi (intorno al 25.000 BBY – Before the Battle of Yavin). Prima di Andor, il canone di Star Wars non aveva ancora fornito ufficialmente questa cronologia, sebbene fosse ciò che Star Wars Legends aveva indicato.

17 Andor – Stagione 2 prepara il terreno per il Massacro di Ghorman di Star Wars Legends Ci sono stati molti riferimenti a Ghorman, che preparano un arco narrativo brutale Sorprendentemente, il Massacro di Ghorman non è ancora stato mostrato nel mondo di Star Wars, nonostante sia stato un evento cruciale nella storia della Ribellione. Durante questo evento, l’Impero aprì il fuoco su – e uccise – innumerevoli manifestanti pacifici su Ghorman. Sembra che questo sanguinoso evento possa finalmente fare la sua comparsa in questa sede.

16 La treccia nuziale di Chandrila è parallela alla treccia dei Padawan Questo è un collegamento affascinante con la cerimonia di insediamento dei Jedi Durante il suo tradizionale matrimonio Chandrila, Leida Mothma, figlia di Mon Mothma, si fa tagliare una lunga treccia dai capelli. Questo ricorda molto la treccia dei Padawan Jedi, che viene tagliata quando un Padawan diventa Cavaliere. È interessante notare che non l’abbiamo mai vista sullo schermo, nemmeno con la treccia di Anakin Skywalker, sebbene sappiamo che la diede a Padmé.

15 Cassian Andor ruba un prototipo di TIE Avenger Il furto del TIE da parte di Cassian ha una storia intrigante Nel primo episodio di Andor – Stagione 2, Cassian Andor ruba un prototipo di TIE Avenger, il primo TIE Avenger mostrato sullo schermo nel canone di Star Wars. Tuttavia, il TIE Avenger non è una novità assoluta nel franchise. In Legends, si trattava di un caccia stellare la cui creazione fu in parte curata dal Grand’Ammiraglio Thrawn.

14 L’evasione con il TIE da parte di Cassian ricorda Poe Dameron Questa scena sembra un richiamo totale al passato Oltre a Cassian che ruba il TIE portando sullo schermo un nuovo caccia stellare, questa scena ricorda molto il furto del TIE da parte di Poe Dameron (e Finn) in Star Wars: Il Risveglio della Forza. Anzi, queste scene sembrano ancora più collegate alla luce del momento in cui si svolgono nelle rispettive storie. Entrambe le scene sono all’inizio di Andor – Stagione 2 e de Il Risveglio della Forza, e danno il via a molti degli eventi a venire.

13 Il “Ministero dell’Illuminazione” ha un’origine oscura nel mondo reale Questo collegamento con il mondo reale non è sottile Andor – Stagione 2 introduce il concetto di “Ministero dell’Illuminazione”, che ha un collegamento con il mondo reale piuttosto ovvio. Questo concetto di Star Wars condivide il nome con il “Ministero della Propaganda e dell’Illuminazione Pubblica” della Germania nazista. Star Wars è sempre stata una storia basata e ispirata a guerre reali, ma questo mostra esattamente come viene inquadrato l’Impero.

12 Krennic dà una nuova interpretazione a una famosa battuta di Palpatine Questa battuta è un perfetto richiamo a La Vendetta dei Sith Nell’episodio 1 di Andor – Stagione 2, Krennic si riferisce alla Morte Nera come “accesso a un potere stabile e illimitato”. Questo è un sottile richiamo alla dichiarazione di Palpatine di “potere illimitato” in Star Wars: Episodio III – La vendetta dei Sith, poco prima di far volare Mace Windu fuori dalla finestra del suo ufficio. Il che è particolarmente ironico, dato che è chiaro che Palpatine non aveva un potere illimitato, dopotutto: aveva bisogno di questa superarma.

11 Potreste aver già sentito quei suoni del TIE Interceptor Alcuni spettatori potrebbero aver notato che quei TIE suonano terribilmente familiari Come tocco divertente per il pubblico di Star Wars che ha familiarità con i giochi, i suoni del TIE Interceptor sono gli stessi della schermata di caricamento del videogioco Star Wars: Battlefront II.

10 Non è la prima volta che sentiamo parlare di Imperial News Questa rete di notizie era in realtà già canonica Sebbene “Imperial News Network” possa sembrare uno scherzo a prima vista, questa rete di notizie era canonica prima di essere menzionata in Andor – Stagione 2. Nello specifico, anche la Complete Star Wars Encyclopedia, scritta nel 2008 da Pablo Hidalgo e Stephen J. Sansweet, faceva riferimento all’Imperial News Network, descritta come la branca civile della divisione media dell’Intelligence Imperiale (e quindi si rafforza il senso di propaganda).

9 C’è un netto contrasto tra il Summit di Krennic e un altro in The Bad Batch Le intenzioni di Krennic sono chiare nella seconda stagione di Andor Nei primi tre episodi della seconda stagione di Andor, Krennic organizza un summit molto diverso da un altro visto in Star Wars: The Bad Batch. In The Bad Batch, Tarkin presiedeva un summit alla presenza di Krennic. Nella seconda stagione di Andor, tuttavia, Krennic tiene un summit e insiste affinché Tarkin ne sia completamente all’oscuro, dimostrando le sue intenzioni di fare una mossa di potere. Come ulteriore collegamento con la Germania nazista, questo evento presenta anche una chiara somiglianza con il Summit di Wanssee.

8 Gli Snowtrooper de L’Impero colpisce ancora tornano Questi iconici Stormtrooper possono essere visti nella seconda stagione di Andor Gli snowtrooper, visti per la prima volta ne L’Impero colpisce ancora, fanno la loro apparizione anche in Andor – Stagione 2. In un momento davvero memorabile del primo episodio, si vedono due snowtrooper camminare lungo un corridoio della struttura dove Cassian si finge un pilota imperiale. Non si tratta del primo ritorno sullo schermo degli snowtrooper, però, dato che hanno combattuto anche nella Battaglia di Crait in Star Wars: Gli Ultimi Jedi.

7 Potreste aver già sentito parlare del Sienar Advanced Project Lab Questa struttura ha un legame con un’altra delle migliori serie di Star Wars Nel primo episodio della seconda stagione di Andor, Cassian è sotto copertura, fingendosi un pilota imperiale in un laboratorio di collaudo Sienar. Se il nome vi suona familiare, è perché lo è. In Star Wars Rebels, su Lothal c’era un Laboratorio di Progetto Avanzato Sienar, che fungeva da struttura di progettazione e collaudo per i Sistemi della Flotta Sienar.

6 “Sei diventato più della tua paura” è un richiamo alla prima stagione di Andor Questa battuta si collega direttamente a un’altra potente battuta della prima stagione di Andor Nella prima stagione di Andor, Karis Nemik dice a Cassian Andor: “L’oppressione è la maschera della paura“, come parte di una citazione più ampia che cattura perfettamente l’esperienza di vivere sotto un regime fascista come l’Impero. in Andor – Stagione 2 riprende questa citazione con la battuta: “Sei diventato più della tua paura“. In particolare, dato che questa frase viene pronunciata da Cassian a un nuovo combattente ribelle, suggerisce una chiara progressione nella crescita di Cassian dalla stagione 1 alla stagione 2.

5 Una frase chiave nella première di Andor è parallela a Rogue One Un’altra battuta di richiamo si collega a Cassian e Jyn Erso in Rogue One In Andor – Stagione 2, la frase “Stai tornando a casa da te stesso“, pronunciata anch’essa da Cassian a un nuovo combattente ribelle, è parallela a quella di Cassian che dice a Jyn Erso “Bentornata a casa” in Rogue One. È lecito supporre che non vedremo Jyn Erso, dato che questa è principalmente la storia di Cassian e i due non si incontrano fino a Rogue One. Queste sottigliezze sono quindi un buon modo per fare un cenno a quella storia.

4 Hai individuato un luogo familiare come password? Un richiamo davvero brillante a Rogue One Nel primo episodio di Andor – Stagione 2, la parola “Kafrene” viene usata come password. Questo è un Easter egg per Rogue One, poiché è proprio lì che inizia la storia di Star Wars di Cassian Andor.

3 Bix sta riparando un vaporizzatore proprio come quelli di Tatooine I vaporatori sono parte di Star Wars fin dall’inizio Nella première, si vede Bix Caleen lavorare su un vaporizzatore, un richiamo a Luke Skywalker stesso, cresciuto lavorando nella fattoria di umidità dei Lars su Tatooine. Andor ha un chiaro desiderio di separarsi dall’albero genealogico degli Skywalker e dalla loro saga in generale, quindi questo è stato un bel riferimento sottile.

2 Anche i suoni degli allarmi di Andor sono simili a quelli di Rogue One Questo collegamento garantisce la continuità tra le due storie Sebbene ci siano molte linee di dialogo (e, ovviamente, anche diversi personaggi) che collegano Rogue One e Andor, un collegamento più sottile tra le due storie è il suono degli allarmi. Sia in Andor che in Rogue One, gli allarmi emettono lo stesso rumore (cosa che non vale per tutti i progetti di Star Wars). Sebbene questo sia facile da ignorare, offre una continuità tra il film e la serie.