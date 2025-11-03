HomeSerie TvNews

I am Luke Perry in prima visione su Sky Documentaries il 15 novembre

Di Chiara Guida

-

Cortesia Sky Documentaries

Il documentario I am Luke Perry, in prima visione su Sky Documentaries il 15 novembre alle 22.50 e disponibile in streaming solo su NOW e on demand, racconta l’incredibile ascesa di Luke Perry: da ragazzo di provincia a icona di Hollywood, attraverso storie inedite, ricordi di famiglia e testimonianze dei suoi colleghi più cari. Un omaggio imperdibile a un talento senza tempo.

I Am Luke Perry è un lungometraggio prodotto dall’amico e co-protagonista di Beverly Hills, 90210 Jason Priestley, che celebra la vita di un talento generazionale: un uomo dalle umili origini, capace di emergere dall’anonimato di una piccola città per diventare un sex symbol di Hollywood e un’icona della cultura pop.​ Dal ruolo che lo ha consacrato come Dylan McKay in Beverly Hills, 90210 ai suoi film più impegnativi come Normal Life e 8 Seconds, fino alle interpretazioni più mature in Riverdale e in C’era una volta a… Hollywood di Quentin Tarantino, Luke Perry ha costruito una carriera segnata da autenticità e dedizione.​ Un documentario che celebra il talento di un artista umile e instancabile, capace di superare l’etichetta di “teen idol” per affermarsi come attore maturo e rispettato, il cui lavoro ha toccato milioni di persone.​

Cortesia Sky Documentaries

Attraverso una selezione di fotografie e filmati, sia inediti che iconici, provenienti da archivi privati e collezioni internazionali, e grazie a nuove interviste con colleghi, amici e registi, tra cui si annoverano Stephen Baldwin, Jason Priestley, Marisol Nichols e Timothy Olyphant, che lo hanno accompagnato nei suoi trent’anni di carriera, il film ripercorre la straordinaria vita e il percorso di uno degli attori più amati di Hollywood contemporanea.

Una produzione CW Original Network Entertainment, I am Luke Perry è scritto e diretto da Adrian Buitenhuis e ha come executive producer  Ali Pejman, Tim Gamble, Erik Dekker, Adrian Buitenhuis, Rob Lee, Brian Gersh, Derik Murray, Kent Wingerak, Paul Gertz, Greg Zeschuk e Jason Priestley ed è prodotto da Stephen Sawchuk e Gemma Strongman.

I AM LUKE PERRY IN PRIMA VISIONE SU SKY DOCUMENTARIES IL 15 NOVEMBRE ALLE 22.50, IN STREAMING SOLO SU NOW E DISPONIBILE ANCHE ON DEMAND.

Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
