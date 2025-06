Avengers: Doomsday, potrebbe esserci spazio anche per Riri Williams?

Il recente annuncio del cast di Avengers: Doomsday ha riservato qualche sorpresa (nessuno si aspettava così tanti attori dai film sugli X-Men della 20th Century Fox), ma i fan sono rimasti probabilmente più scioccati nel non vedere nessun nome dalle serie Disney+ dei Marvel Studios sullo schienale di quelle sedie.

Il concept art “trapelato” di Doomsday/Secret Wars che ha fatto il giro del web qualche tempo fa mostrava personaggi del calibro di Kate Bishop (Hailee Steinfeld), Kamala Khan (Iman Vellani) e Billy Maximoff (Joe Locke), e si prevede che i Giovani Vendicatori – o i Campioni, come saranno probabilmente conosciuti nell’MCU – si riuniranno in uno di questi enormi film evento.

Tuttavia, i registi Joe e Anthony Russo hanno negato che il concept art abbia a che fare con i loro film, quindi finché il secondo annuncio del cast non renderà la cosa ufficiale, i piani dello studio per i suoi eroi del piccolo schermo rimangono incerti.

Agli attori dell’MCU viene detto di mantenere la bocca cucita quando parlano dei loro prossimi progetti durante le interviste, ma la star di Ironheart, Dominique Thorne, ha ora lasciato intendere (forse inavvertitamente) che prenderà parte a Doomsday e/o Secret Wars durante un’intervista con The Direct. “Oh, sapete, cosa posso dire? Le probabilità potrebbero essere a nostro favore. Chissà? Vedremo. Vedremo.” Non è proprio una conferma, ovviamente, ma ci accontenteremo di queste probabilità.

A Thorne è stato anche chiesto del trailer più recente di Ironheart, che ha confermato che Williams utilizzerà una combinazione di tecnologia avanzata e magia per alimentare la sua armatura.

“Credo che ne abbiamo già avuto qualche piccolo assaggio e anticipazione in passato. Durante, sai, le fasi che ci hanno portato fin qui. Ma questo, assolutamente, per me, sembra un territorio inesplorato in termini di come tecnologia e magia possano fondersi, come possano lavorare insieme, come possano scontrarsi.”

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd / Ant-Man, Simu Liu / Shang-Chi, Tom Hiddleston / Loki, Lewis Pullman / Bob-Sentry, Florence Pugh / Yelena, Danny Ramirez / Falcon, Ian McKellen / Magneto, Sebastian Stan / Bucky, Winston Duke / M’Baku, Chris Hemsworth / Thor, Kelsey Grammer / Beast, James Marsden / Cyclops, Channing Tatum / Gambit, Wyatt Russell / U.S. Agent, Vanessa Kirby / Sue Storm, Rebecca Romijn / Mystique, Patrick Stewart / Professor X, Alan Cumming / Nightcrawler, Letitia Wright / Black Panther, Tenoch Huerta Mejia / Namor, Pedro Pascal / Reed Richards, Hannah John-Kamen / Ghost, Joseph Quinn / Johnny Storm, David Harbour / Red Guardian, Robert Downey Jr. / Doctor Doom, Ebon Moss-Bachrach / La Cosa, Anthony Mackie / Captain America.