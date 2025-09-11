Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, ecco “La Spada dei Fedeli”

Prime Video ha condiviso il primo teaser ufficiale della terza stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, le cui riprese sono in corso nel Regno Unito da qualche mese. Il promo non rivela molto, ma ci offre un primo sguardo al ritorno di Elendil (Lloyd Owen), mentre brandisce “La Spada dei Fedeli”.

Questa spada è chiaramente Narsil, la lama che ha tagliato l’Unico Anello dalla mano di Sauron durante la Guerra dell’Ultima Alleanza, quindi non siamo sicuri se sia stata rinominata appositamente per la serie (forse per una questione di diritti?), o se inizialmente verrà chiamata Spada dei Fedeli, come mezzo per radunare i lealisti Númenóreani dietro Elendil. Nel finale della seconda stagione, Elendil parte per l’ovest dopo aver ricevuto la leggendaria spada come regalo di addio da Míriel.

Secondo una sinossi rilasciata in precedenza: “Saltando in avanti di diversi anni rispetto agli eventi della seconda stagione, la terza stagione si svolge al culmine della Guerra degli Elfi e di Sauron, mentre il Signore Oscuro cerca di creare l’Unico Anello che gli darà il vantaggio di cui ha bisogno per vincere la guerra e conquistare finalmente tutta la Terra di Mezzo.”