James Gunn rivela qual è il miglior casting che ha fatto in tutta la sua carriera!

Si può dire che il co-CEO dei DC Studios, James Gunn, abbia occhio per il casting. Dopotutto, chi avrebbe mai creduto che la star di Parks and Recreation, Chris Pratt, sarebbe stato uno Star-Lord così perfetto in Guardiani della Galassia?

Il protagonista di Superman, David Corenswet, è stata un’altra scoperta fenomenale del regista, ma nessuno dei due è il cast di cui Gunn va più fiero. Lo ha confermato durante una recente intervista con Howard Stern, in cui ha menzionato la star di Supergirl, Milly Alcock.

Gunn, che ha scelto la star di House of the Dragon per Superman prima che Craig Gillespie fosse assunto per dirigere Supergirl, ha detto al conduttore che “potrebbe essere il miglior casting che abbia mai fatto in tutta la mia vita. È assolutamente sbalorditiva nel film”.

Un elogio enorme, che suggerisce che la prossima estate ci aspetta qualcosa di speciale. Superman non ci ha dato molto su cui basarci, dato che Alcock si è presentata solo per un cameo da ubriaca nei panni della Donna di Domani, ma sicuramente ha l’aspetto giusto.

Supergirl è il prossimo capitolo della “Saga di Superman” e vedrà l’eroe dirigersi nel cosmo per combattere Krem delle Colline Gialle e il Lobo di Jason Momoa. Alcock ha impressionato in House of the Dragon e da allora ha offerto un’interpretazione molto apprezzata in Sirens. Con Gunn chiaramente entusiasta di ciò che l’attrice ha fatto finora come Supergirl, ci aspettiamo di vederla molto di più nel DCU in futuro.

Quando Supergirl è stata annunciata per la prima volta, Gunn ha detto: “Vediamo la differenza tra Superman, che è stato mandato sulla Terra e cresciuto da genitori amorevoli fin da quando era un neonato, e Supergirl, che è stata cresciuta su una roccia, una scheggia di Krypton”.

“[Lei] ha visto tutti intorno a lei morire e venire uccisi in modi terribili per i primi 14 anni della sua vita, e poi è venuta sulla Terra quando era una ragazzina”, ha aggiunto il regista. “È molto più hardcore, non è esattamente la Supergirl che siamo abituati a vedere.”

Quello che sappiamo su Supergirl

Oltre a Milly Alcock nei panni della protagonista, Supergirl vedrà anche la partecipazione di Eve Ridley (Il problema dei 3 corpi) nel ruolo di Ruthye Mary Knolle e Matthias Schoenaerts (The Old Guard) nel ruolo del malvagio Krem delle Colline Gialle. Più recentemente, la star di Aquaman, Jason Momoa si è unita al cast nel ruolo di Lobo. Anche Krypto il Supercane dovrebbe avere un ruolo importante nella storia. Le ultime aggiunte al cast sono state David Krumholtz ed Emily Beecham nei ruoli dei genitori di Kara, Zor-El e Alura.

Questa interpretazione di Kara Zor-El si dice sia una “versione meno seria e più provocatoria dell’iconica supereroina”, poiché Gunn cerca di allontanarsi dalle “precedenti rappresentazioni della Ragazza d’Acciaio, in particolare dalla longeva serie CBS/CW interpretata da Melissa Benoist”.

Secondo una breve sinossi, questa storia seguirà Kara mentre “viaggia attraverso la galassia per festeggiare il suo 21° compleanno con Krypto il Supercane. Lungo la strada, incontra una giovane donna di nome Ruthye e finisce per intraprendere una ricerca omicida di vendetta”. L’attrice e drammaturga Ana Nogueira sta attualmente lavorando alla sceneggiatura di Supergirl. La regia verrà firmata da Craig Gillespie.

La Warner Bros. ha annunciato che la nostra nuova Ragazza d’Acciaio prenderà il volo nelle sale il 26 giugno 2026.