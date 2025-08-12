IT: Welcome to Derry, i Funko Pop svelano Pennywise

Gran parte di IT: Welcome to Derry rimane avvolta nel mistero, e ben poco è attualmente noto su cosa il prequel aggiungerà al mito di IT creato dal romanzo di Stephen King e dai film del 2017 e del 2019.

I fan si aspettano che la serie HBO esplori il misterioso passato di Pennywise il Clown, e alcuni Funko Pop appena rivelati sembrano confermare che è esattamente ciò che accadrà. Come potete vedere qui, una delle figure è “Bob Gray”, il personaggio che si ritiene abbia assunto Pennywise in un momento del passato di Derry.

Se questo fosse “It” o semplicemente il modo in cui la creatura tormentava la città, potrebbe finalmente essere scoperto in IT: Welcome to Derry. Qualche tempo fa si vociferava che questa potesse essere una storia sulle origini di Pennywise, quindi sembra che presto scopriremo molto di più sul cattivo horror.

Vediamo anche un terrificante Skeleton Man; potrebbe essere un’altra delle forme di Pennywise o un altro misterioso antagonista che infesta Derry. La creatura sembra assomigliare a un “uomo” in un poster scomparso precedentemente condiviso da King sui social media, e potrebbe essere centrale nella storia della serie.

Infine, c’è una figura terrificante che mostra Pennywise banchettare con le interiora della testa di un uomo. Questa è probabilmente una buona indicazione del tipo di sangue che ci si può aspettare da IT: Welcome to Derry.

“Un giorno, ho scritto a [King] e gli ho detto: ‘Abbiamo questa idea, ovvero sviluppare gli intermezzi in una miniserie che si svolgerà prima degli eventi del film’, e gli è piaciuta molto”, ha detto Andy Muschietti all’inizio di quest’anno. “Ha detto: ‘Facciamolo!’ Ovviamente, man mano che andavamo avanti, continuavamo a mostrargli il lavoro e lui ha approvato la prima bozza della sceneggiatura.”

“Poi gli abbiamo mostrato dove avremmo portato le stagioni future della serie. Si fida di noi per quello che abbiamo fatto con i film, che ha amato tanto quanto il pubblico”, ha aggiunto il regista.

Cosa sappiamo di IT: Welcome to Derry

La serie, prodotta dalla Warner Bros. Television e sviluppata per la televisione dai registi Andy Muschietti e Barbara Muschietti (IT, The Flash) e Jason Fuchs (Wonder Woman), debutterà su HBO e sarà disponibile in streaming in Italia grazie a Sky. Muschietti dirigerà quattro episodi della serie di nove episodi. Bill Skarsgård ha descritto IT: Welcome to Derry come “piuttosto hardcore” e ha ammesso di aver avuto qualche esitazione nel riprendere quello che è diventato forse il suo ruolo più iconico.

“In un certo senso, mi sentivo come se avessi chiuso con quel personaggio. Era anche perché stavo girando [Nosferatu], stavo interpretando Orlock e, per me, era come se fosse ‘l’ultimo chiodo nella bara dei miei ruoli da mostro’“, ha spiegato. ”Quindi mi sentivo come se avessi chiuso con quella parte e volessi fare cose diverse. Naturalmente, anche la cosa di Pennywise mi ha definito in modo piuttosto netto. Pensavo: ‘Quello è il me stesso ventiseienne’. Non sono più un ragazzo giovane“.

“Poi le cose sono cambiate. Barbara e Andy, i Muschietti, lo stanno realizzando. Li adoro. Sono amici molto cari. Anzi, sono come una famiglia. Sono il padrino di suo figlio. Quindi li adoro, e ho pensato: ‘Va bene, riportiamolo in vita’”. Skarsgård ha aggiunto: “È stato divertente. Mi è piaciuto più di quanto pensassi, in realtà. Ci sono parti in cui abbiamo potuto esplorare lati di Pennywise che non avevamo mai visto, ed è divertente. Mi sono ricordato quanto mi è piaciuto lavorare con Andy, e ci divertiamo molto insieme. Penso che ci siano alcune cose interessanti che non abbiamo ancora visto e che spero il pubblico apprezzerà e si divertirà a guardare“.

Ambientato nell’universo di IT di Stephen King, IT: Welcome to Derry è basato sul romanzo e amplia la visione creata dal regista Andy Muschietti nei film IT – PARTE 1 e IT – PARTE 2. Il cast è guidato da Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe, Rudy Mancuso e Bill Skarsgård. È stato anche confermato che IT: Welcome to Derry sarà trasmesso per la prima volta questo ottobre, il che significa che dovremmo tornare a Derry in tempo per Halloween.