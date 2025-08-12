Peacemaker Stagione 2 si prenderà gioco di Jared Leto?

Non è un segreto che il co-CEO e regista dei DC Studios, James Gunn, non sia esattamente un fan del Joker di Jared Leto. Di conseguenza, le probabilità che il premio Oscar interpreti di nuovo il personaggio non sono solo scarse, ma quasi certamente nulle.

L’attore ha ripreso brevemente il suo ruolo più controverso in Justice League di Zack Snyder. Prima di allora, la reazione alla sua interpretazione del 2016 nei panni del Clown Principe del Crimine ha chiuso le porte a un film in programma su Joker e Harley Quinn, e alla fine è stato accantonato in favore di Birds of Prey.

Ora, lo scooper @MyTimeToShineH ha affermato: “Nella seconda stagione di Peacemaker, Peacemaker prende in giro 30 Seconds to Mars, quindi potete star certi che Leto non tornerà”. Non abbiamo ulteriori dettagli, ma Jared Leto è il frontman della band 30 Seconds to Mars, e se Gunn sta usando uno dei personaggi del DCU per prenderli in giro, questo sicuramente vi dice tutto ciò che dovete sapere su cosa prova per l’attore e musicista.

“Non so proprio perché Joker dovrebbe essere nella Suicide Squad”, disse Gunn all’epoca. “Non sarebbe d’aiuto in quel tipo di situazione di guerra. Volevo creare quella che per me era la Suicide Squad. Reagire al film di David lo avrebbe reso l’ombra del film di David. Volevo che fosse completamente a sé stante.”

“Quando la Warner Bros. mi ha chiesto di fare questo, ho visto il primo film per la prima volta, li ho richiamati e ho chiesto: cosa devo tenere da questo film? E loro hanno risposto: ‘niente'”, ha continuato Gunn. “Hanno detto, ascoltate, ci piacerebbe molto che Margot fosse nel film, ma non è obbligatorio. Potreste inventare personaggi completamente nuovi o mantenere tutti gli stessi.”

La seconda stagione di Peacemaker segue Christopher ‘Chris’ Smith, alias Peacemaker, il supereroe vigilante, mentre lotta per riconciliare il suo passato con il suo ritrovato scopo, continuando a dare filo da torcere ai giusti malfattori nella sua folle ricerca di pace a ogni costo. Scopre un mondo alternativo in cui la vita è tutto ciò che desidera. Ma questa scoperta lo costringe anche ad affrontare il suo passato traumatico e a prendere in mano il futuro.