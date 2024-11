Marvel Studios ha in programma di introdurre i West Coast Avengers nel MCU – Rumor

Quando Avengers: Doomsday uscirà nei cinema nel 2026, saranno passati sette anni dall’uscita di Avengers: Endgame. Anche se di mezzo ci sono stati una pandemia e uno sciopero di sceneggiatori e attori, è comunque un tempo molto lungo per lasciare gli eroi più potenti della Terra in un angolo.

Avvicinandoci all’ultima parte di narrazione per la Multiverse Saga, prevediamo di vedere più team, tra cui i New Avengers (alias i Thunderbolts) e i Young Avengers riunirsi per combattere contro il Dottor Destino. Ma oggi, lo scooper @MyTimeToShineH porta la notizia che “C’è un piano per i West Coast Avengers nell’MCU“.

Non è la prima volta che sentiamo parlare di possibili piani per portare la squadra al cinema, e la loro unione è qualcosa su cui si è speculato fin da quando T’Challa ha creato una base in California nel film Black Panther del 2018.

Avere due squadre di Avengers dopo Secret Wars sarebbe un modo divertente per aumentare il numero di film che vedremo con team-up e offre ai Marvel Studios l’opportunità di raccontare una maggiore varietà di storie in futuro.

Chi sono i West Coast Avengers?

Creati da Roger Stern e Bob Hall, i West Coast Avengers hanno debuttato nel 1984. La squadra è stata fondata da Occhio di Falco su richiesta degli Avengers originali per espandere la loro portata e proteggere la costa occidentale degli Stati Uniti.

Inizialmente, la formazione includeva Occhio di Falco, Mockingbird, Iron Man (James Rhodes, all’epoca), Wonder Man e Tigra. Nel corso del tempo, il roster del team si è evoluto, aggiungendo personaggi come Scarlet Witch, Vision, Moon Knight e l’originale Torcia Umana. Gli Avengers della costa occidentale hanno dovuto affrontare minacce diverse dagli Avengers di New York, tra cui cattivi come Ultron, Graviton e i Signori del Male.

Si dice che la prossima serie TV Vision preparerà il terreno per i West Coast Avengers, anche se non siamo sicuri di come ciò accadrà a meno che il seguito di WandaVision non presenti molti cameo.

Mentre Avengers: Secret Wars dovrebbe riavviare dolcemente la linea temporale sacra dell’MCU, immaginiamo che il piano sia quello di ottenere film regolari sugli Avengers, qualsiasi forma la prossima Fase assuma (anche se l’attenzione è principalmente sugli X-Men).