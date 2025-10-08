John Lithgow in costume di Silente sul set di Harry Potter!

Le riprese di Harry Potter della HBO sono attualmente in corso in Cornovaglia, in Inghilterra, e la star di The Crown, John Lithgow, è stato avvistato in costume completo, barba e occhiali, nei panni del nuovo Professor Albus Silente del Mondo Magico.

Vestito con una tunica blu scuro, la sua barba è opportunamente lunga e, se si aggiungono gli occhiali, questa versione di Silente sembra esattamente la versione di questo personaggio che siamo sicuri molti di voi hanno immaginato leggendo i romanzi di J.K. Rowling. La domanda è: cosa sta succedendo qui?

Non ci sono scene in cui Silente è in piedi su una spiaggia in Harry Potter e la Pietra Filosofale. John Lithgow è stato avvistato mentre leggeva da cartoncini delle scritte in latino, forse una formula magica, e sembra proprio che stia lanciando un incantesimo.

Le attuali speculazioni dei fan indicano che Silente potrebbe aiutare Hagrid a raggiungere il giovane Harry alla Catapecchia sullo scoglio, il luogo remoto in cui i Dursley si rifugiano nel tentativo di impedire a tutte quelle lettere di Hogwarts di trovarli.

“Il concetto generale di questo reboot di Harry Potter è che un’intera stagione sia dedicata a un singolo romanzo”, ha detto Lithgow a proposito della serie all’inizio di quest’anno. “Sapete, Silente è… è una specie di arma nucleare. Si presenta solo molto, molto occasionalmente. Non credo che sarà un lavoro così difficile, e andremo avanti e indietro.”

In seguito avrebbe affermato che il ruolo che gli era stato assegnato “era stato una totale sorpresa”, spiegando: “Ho appena ricevuto la telefonata al Sundance Film Festival per un altro film, e non è stata una decisione facile perché mi definirà per l’ultimo capitolo della mia vita, temo. Ma sono molto emozionato. Alcune persone meravigliose stanno tornando a dedicarsi a Harry Potter”.

“Ecco perché è stata una decisione così difficile. Avrò circa 87 anni alla festa di fine riprese, ma ho detto di sì”, ha concluso Lithgow, rivelando di essersi immerso nei libri della Rowling per la prima volta per conoscere meglio la maga.

Cosa sappiamo della serie HBO su Harry Potter

La prima stagione sarà tratta dal romanzo La pietra filosofale e abbiamo già visto alcuni altri momenti chiave del romanzo d’esordio di J.K. Rowling essere trasposti sullo schermo. La prima stagione di Harry Potter dovrebbe essere girata fino alla primavera del 2026, mentre la seconda stagione entrerà in produzione pochi mesi dopo. Ogni libro dovrebbe costituire una singola stagione, il che significa che avremo sette stagioni nell’arco di quasi un decennio.

HBO descrive la serie come un “adattamento fedele” della serie di libri della Rowling. “Esplorando ogni angolo del mondo magico, ogni stagione porterà ‘Harry Potter’ e le sue incredibili avventure a un pubblico nuovo ed esistente”, secondo la descrizione ufficiale. Le riprese dovrebbero avere inizio nel corso dell’estate 2025, per una messa in onda prevista per il 2026.

La serie è scritta e prodotta da Francesca Gardiner, che ricopre anche il ruolo di showrunner. Mark Mylod sarà il produttore esecutivo e dirigerà diversi episodi della serie per HBO in collaborazione con Brontë Film and TV e Warner Bros. Television. La serie è prodotta da Rowling, Neil Blair e Ruth Kenley-Letts di Brontë Film and TV, e David Heyman di Heyday Films.

Come già annunciato, Dominic McLaughlin interpreterà Harry, Arabella Stanton sarà Hermione e Alastair Stout sarà Ron. Il cast principale include John Lithgow nel ruolo di Albus Silente, Janet McTeer nel ruolo di Minerva McGranitt, Paapa Essiedu nel ruolo di Severus Piton, Nick Frost nel ruolo di Rubeus Hagrid, Katherine Parkinson nel ruolo di Molly Weasley, Lox Pratt nel ruolo di Draco Malfoy, Johnny Flynn nel ruolo di Lucius Malfoy, Leo Earley nel ruolo di Seamus Finnigan, Alessia Leoni nel ruolo di Parvati Patil, Sienna Moosah nel ruolo di Lavender Brown, Bertie Carvel nel ruolo di Cornelius Fudge, Bel Powley nel ruolo di Petunia Dursley e Daniel Rigby nel ruolo di Vernon Dursley.

Si avranno poi Rory Wilmot nel ruolo di Neville Paciock, Amos Kitson nel ruolo di Dudley Dursley, Louise Brealey nel ruolo di Madama Rolanda Hooch e Anton Lesser nel ruolo di Garrick Ollivander. Ci sono poi i fratelli di Ron: Tristan Harland interpreterà Fred Weasley, Gabriel Harland George Weasley, Ruari Spooner Percy Weasley e Gracie Cochrane Ginny Weasley.

La serie debutterà nel 2027 su HBO e HBO Max (ove disponibile) ed è guidata dalla showrunner e sceneggiatrice Francesca Gardiner (“Queste oscure materie”, “Killing Eve”) e dal regista Mark Mylod (“Succession”). Gardiner e Mylod sono produttori esecutivi insieme all’autrice della serie J.K. Rowling, Neil Blair e Ruth Kenley-Letts di Brontë Film and TV, e David Heyman di Heyday Films. La serie di “Harry Potter” è prodotta da HBO in collaborazione con Brontë Film and TV e Warner Bros. Television.