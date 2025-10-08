3 Days to Kill: il film del 2014 è basato su una storia vera?

Diretto da McG, 3 Days to Kill è un film d’azione e avventura che racconta la storia dell’agente della CIA Ethan Renner (Kevin Costner), costretto a ritirarsi dall’agenzia dopo aver ricevuto una diagnosi di cancro al cervello in fase terminale. Torna a casa a Parigi, sperando di trascorrere il tempo che gli resta con la moglie Christine (Connie Nielsen) e la figlia Zooey (Hailee Steinfeld), da cui si era allontanato. Sfortunatamente, il suo ultimo obiettivo prima del pensionamento, un trafficante d’armi illegale conosciuto semplicemente come Wolf, è ancora in libertà. Vivi Delay (Amber Heard), un’assassina d’élite che lavora direttamente per il direttore della CIA, gli propone un accordo.

Se accetta di uccidere Wolf per lei, gli darà un farmaco sperimentale che potrebbe prolungargli la vita. Non avendo alternative, Ethan accetta. Si imbarca così in un viaggio che lo costringe a trovare un equilibrio tra la sua vita professionale e quella personale. Quando 3 Days to Kill è uscito nel 2014, ha ottenuto recensioni moderate da parte della critica. Hanno elogiato la regia di McG, la performance di Costner e la trama avvincente del film. Se le eleganti scene di spionaggio del film vi hanno fatto chiedere se 3 Days to Kill sia basato su una storia vera, ecco cosa abbiamo scoperto.

3 Days to Kill è basato su una storia vera?

No,3 Days to Kill non è basato su una storia vera. Il film è ispirato a una sceneggiatura scritta dal leggendario regista Luc Besson insieme ad Adi Hasak. La sceneggiatura, a sua volta, è basata su una storia scritta dallo stesso Besson. La trama principale del film ricorda molto quella della serie televisiva francese No Limit. È stata sviluppata da Besson in collaborazione con Franck Philippon.

La serie ruota attorno a Vincent Libérati (Vincent Elbaz), un agente segreto francese che lascia il lavoro dopo aver ricevuto una diagnosi di tumore al cervello e si trasferisce a Marsiglia per lavorare sui suoi rapporti con l’ex moglie Alexandra (Hélène Seuzaret) e la figlia Lola (Sarah Brannens). A Vincent viene detto che se entrerà a far parte di un’organizzazione segreta di spionaggio chiamata Hydra, avrà accesso a un farmaco sperimentale. Dopo averci riflettuto, accetta le condizioni.

Durante la serie, scopre che Hydra è stata creata dai servizi segreti per sconfiggere il crimine organizzato in Costa Azzurra con metodi non proprio legali. A differenza del film, in cui Christine sa che tipo di lavoro svolgeva Ethan, la famiglia di Vincent ne è completamente all’oscuro. All’inizio della serie, pensano che sia un installatore di allarmi antifurto. Inoltre, non sanno nulla della diagnosi.

La relazione tra Ethan e Christine è bloccata allo stesso modo di quella tra Vincent e Alexandra. Sono ancora innamorati l’uno dell’altra, ma non sanno come stare insieme. “3 Days to Kill” presenta anche alcune somiglianze con “Taken”, il thriller d’azione del 2008 con Liam Nesson, scritto anch’esso da Besson (insieme a Robert Mark Ramen). In entrambi i film, una leggenda di Hollywood degli anni ’80 e ’90 interpreta una spia altamente addestrata che è anche un padre affettuoso.