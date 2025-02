Karl Urban condivide una foto sul set della quinta stagione di The Boys

Con il mondo di The Boys nel suo momento più buio, Karl Urban ha condiviso una foto dal set della quinta stagione che suggerisce dove si trovi Billy Butcher nella stagione finale. Dopo aver debuttato come uno dei personaggi principali dell’adattamento Prime Video della serie di romanzi grafici di Garth Ennis, Butcher è il leader del gruppo di vigilanti titolare che lavora per smascherare la Vought e i crimini dei Supes nel mondo. La quarta stagione di The Boys si è conclusa con un grande colpo di scena in cui il corpo di Butcher era controllato dalla sua personalità Kessler ed era stato portato in un luogo sconosciuto con il virus Supe-killing di Gen V.

Mentre continuano le riprese della quinta stagione di The Boys, Urban ha condiviso un nuovo aggiornamento sul suo tempo sul set sul suo account Instagram personale. Scrivendo un messaggio che imita l’accento e le battute memorabili di Butcher, l’attore ha scherzato dicendo che stava andando sul set. Nella foto, Urban può essere visto completamente vestito con la camicia e il cappotto tipici di Butcher al volante di un’auto. Con l’attrezzatura posizionata davanti all’auto, è evidente che l’attore stava girando una sequenza ambientata nel veicolo. Guarda il post qui sotto:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Karl Urban (@karlurban)

Cosa rivela il post di Urban sulla quinta stagione di The Boys

Nel finale della quarta stagione di The Boys, Butcher ha preso una brutta piega dopo aver tentato di combattere sia i suoi demoni che la malattia terminale infusa dal Compound V che stava devastando il suo corpo. Influenzato dai suoi impulsi più oscuri sotto forma di allucinazioni del suo defunto amico Joe Kessler (Jeffrey Dean Morgan), Butcher ha tradito sanguinosamente la sua squadra, acquisendo un virus che potrebbe causare un genocidio di tutti i Supers, buoni e cattivi. Butcher è stato visto l’ultima volta mentre guidava nella notte, abbracciando l’influenza di Kessler.

Anche se il post di Urban non rivela molto sulla traiettoria di Butcher nella storia della quinta stagione di The Boys, è un inquietante promemoria di dove sta andando il personaggio negli episodi finali. Le scene che l’attore ha girato potrebbero essere la diretta continuazione del suo viaggio dal finale della quarta stagione. Con il resto della squadra altrimenti incarcerato, resta da vedere se si rivolterà contro di loro come ha fatto nel fumetto originale, ma il fatto che Urban stia girando da solo è un inquietante indizio sul suo potenziale destino nella quinta stagione, se dovesse essere fedele ai fumetti.