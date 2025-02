George Clooney ha nascosto al figlio il suo ruolo nella DC: “Non avrebbe mai avuto rispetto per me”.

George Clooney evita di parlare di Batman & Robin con suo figlio per l’imbarazzo causato dal suo ruolo nella DC. Tra i molti attori che hanno interpretato Batman dal vivo, George Clooney è stato uno dei meno apprezzati, non tanto per la sua interpretazione, quanto per la visione eccentrica che il film dà di Batman. Dopo tutto, Batman & Robin si è allontanato troppo da Batman e Batman Returns di Tim Burton, dopo che Batman Forever aveva già preso le distanze dallo stile unico di Burton. Dopo una pausa di otto anni dai film di Batman in live-action, la DC ha reinventato il Cavaliere Oscuro per il grande schermo con Batman Begins di Christopher Nolan, dividendo in due la storia cinematografica di Batman.

In un’intervista con The New York Times, George Clooney ricorda di aver accennato al suo ruolo di Batman a suo figlio. Quando il figlio si rifiutò di credergli, Clooney scelse di non insistere, sostenendo che il suo ruolo da protagonista in Batman & Robin non è qualcosa di cui è orgoglioso. Secondo Clooney, suo figlio non “avrebbe mai rispetto” per lui se sapesse che suo padre ha interpretato Batman. Clooney dice:

“L’eroe preferito di mio figlio è Batman. Io gli dico: ‘Sai che sono stato Batman’. E lui: ‘Non proprio’. E io: ‘Non sai quanto hai ragione’. Se sapesse che sono stato quel Batman, non mi rispetterebbe mai”.

Cosa significa il commento di George Clooney su Batman

George Clooney ha avuto poco da fare in Batman & Robin

Batman Forever e Batman & Robin di Joel Schumacher hanno guadagnato un seguito di culto dopo la loro accoglienza negativa negli anni ’90. Tuttavia, la performance di George Clooney è tra le meno complesse di tutte le iterazioni live-action di Batman. Batman e Robin hanno dedicato troppo poco tempo alla costruzione dei personaggi di Bruce Wayne e Batman, concentrandosi invece sull’azione e sui dialoghi leggeri. Batman e Robin è anche il sequel di un soft reboot dei film di Batman di Tim Burton, il che significa che il pubblico non era legato alla rappresentazione di Clooney quando uscì Batman e Robin.

George Clooney ha espresso il suo disappunto per Batman e Robin. Tuttavia, Clooney ha ripreso il suo ruolo nella DC 26 anni dopo il suo unico film da protagonista nella scena finale di The Flash, che suggerisce che Barry Allen di Ezra Miller abbia accidentalmente sostituito l’intero DCEU con una linea temporale in cui Clooney è Bruce Wayne. Non è noto se il Bruce Wayne di Clooney in The Flash sia la stessa identica versione di quello che recita in Batman & Robin.