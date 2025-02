Zero Day: il finale e il motivo del cyberattacco spiegati dalle star e dal creatore

Il cast di Zero Day e il creatore della serie spiegano perché i membri del Congresso hanno coordinato l’attacco informatico nella serie Netflix con Robert De Niro. Dopo un attacco informatico a livello nazionale, l’ex presidente degli Stati Uniti George Mullen esce dalla pensione per guidare una commissione d’inchiesta. Nonostante una serie di informazioni fuorvianti e allucinazioni, Mullen si rende conto che la vera origine dell’attacco proviene da persone all’interno della Casa Bianca e del Congresso, tra cui il presidente della Camera Richard Dreyer (Matthew Modine) e la figlia di Mullen, Alex (Lizzy Caplan).

Ora, la Caplan e il creatore dello show Eric Newman fanno luce sui motivi che stanno dietro all’organizzazione in un’intervista con The Daily Beast. Newman ha spiegato che “molte delle peggiori imprese nella storia dell’umanità” sono state motivate dall’idea di cercare di “rendere il mondo un posto migliore”, che è ciò che Alex, Dreyer e il loro gruppo intendevano fare con l’attacco Zero Day. Ha anche informato gli attori di Alex e Dreyer del colpo di scena nel processo di casting. Ecco cosa ha detto:

Non cercavano soldi, non cercavano vendetta; cercavano di rendere il mondo un posto migliore. E molte delle peggiori imprese nella storia dell’umanità iniziano così.

Penso di aver detto a entrambi [Modine e Caplan] durante il processo di casting: “E a proposito, tu sei il cattivo, ma nessuno lo saprà fino alla fine”. Abbiamo sempre protetto quella che chiamavamo la “seconda guardia”. Non importa se qualcuno guarda lo show due volte, ma abbiamo sempre pensato: “Oh, se lo guardassi sapendo che lei ne fa parte, funzionerebbe comunque?”

La mia speranza è che, attraverso questa storia, le persone capiscano che anche se l’intenzione alla base di un’azione è buona, i mezzi non sempre possono giustificare il fine. Penso che le persone credano, come il team creativo dietro questo show, che dobbiamo fare qualcosa per proteggerci prima che si verifichi un vero evento Zero Day. Forse possiamo fare una piccola differenza.

Caplan ammette che, pur sapendo che Alex era una persona cattiva, non ha interpretato il suo personaggio come una vera e propria cattiva. Ecco cosa ha detto:

Semmai, penso che ci siano molti personaggi che hanno momenti da cattivi in tutto il telefilm. [Per Alex, l’attacco Zero Day] era la cosa che andava fatta per rimettere in carreggiata il paese.

Cosa significa per Zero Day

Le cose non sono bianche o nere in Zero Day

Nella stessa intervista, il produttore esecutivo e co-creatore di Zero Day, Michael S. Schmidt, ha rivelato che il modo in cui la nazione si è unita dopo l’attacco dell’11 settembre è servito in parte da ispirazione per lo show e spiega perché Alex e i suoi cospiratori avrebbero scelto di attaccare il proprio paese. Come ha sottolineato Newman, dalle stesse intenzioni possono nascere scelte sia buone che cattive. Poiché le cose non sono mai completamente bianche o nere, la serie intende stimolare la riflessione sulla moralità e l’integrità.

C’è anche un altro livello negli attacchi di Zero Day. Quelli all’interno del sistema governativo sono più divisi che mai, e lo stesso si riflette anche sul modo in cui il pubblico reagisce a una catastrofe. L’attacco Zero Day non solo provoca un numero enorme di vittime, ma divide ulteriormente il paese. Schmidt spiega che era interessato a esplorare come “il governo risponde” a un attacco quando “ci sono fatti su cui la sinistra e la destra non sono d’accordo” e le persone vivono in “realtà completamente diverse”, il che spiega la diversa rappresentazione dei cattivi nella serie.