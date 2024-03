Kerry Washington e Elisabeth Moss saranno le protagoniste dell’adattamento del romanzo di Araminta Hall “Imperfect Women” in forma di miniserie per Apple TV+. Annie Weisman, che ha precedentemente creato la serie drammatica di Apple Physical con Rose Byrne, andata in onda per tre stagioni sullo streamer, adatterà il libro per lo schermo.

“Imperfect Women” è descritto come un “thriller psicologico non convenzionale che esamina un crimine che distrugge la vita di un’amicizia decennale di tre donne. ‘Imperfect Women’ è un mistero complicato dalla prospettiva che esplora la colpa e la punizione, l’amore e il tradimento e i compromessi che facciamo che alterano irrevocabilmente le nostre vite. Man mano che l’indagine si svela, anche la verità su come anche le relazioni più strette possono cambiare nel tempo”.