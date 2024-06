Gli Anelli del potere – Stagione 2: le nuove foto mostrano un nuovo misterioso personaggio

Il finale drammatico de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere – Stagione 1 ha lasciato il pubblico a bocca aperta. Le Terre del Sud sono state decimate e dalle loro rovine sorge minacciosa Mordor.

Sia gli abitanti delle Terre del Sud che i Numenoreani hanno subito perdite significative durante il brutale conflitto, culminato nella sconvolgente rivelazione che l’Halbrand di Charlie Vickers non è altro che Sauron – un colpo di scena che, è vero, molti fan avevano previsto.

Con l’oscurità che si diffonde nella seconda stagione, il palcoscenico è pronto per nuove alleanze e nuovi volti. Una delle novità più interessanti del cast è Estrid, interpretata da Nia Towle, nota per il suo ruolo in Persuasione di Netflix e per il suo lavoro teatrale in Ocean at the End of the Lane di Neil Gaiman.

A prima vista, potrebbe sembrare solo un’altra umana intrappolata nel caos della Terra di Mezzo devastata dalla guerra. Tuttavia, le immagini esclusive di IGN, rivelate durante l’evento inaugurale IGN Live, la mostrano mentre condivide un momento particolarmente intimo con Isildur, suscitando l’immediato interesse dei fan. Il viaggio di Estrid inizia all’inizio della Stagione 2, quando incontra Isildur (Maxim Baldry) e Arondir (Ismael Cruz Cordova).

Si unisce al duo mentre Isildur si riprende dalle ferite riportate alla fine della prima stagione, mentre pianificano il loro trasferimento a Pelargir per sfuggire all’ombra del Monte Fato. Isildur stringe rapidamente un legame con Estrid, mentre Arondir rimane diffidente, sospettando che ci sia qualcosa di più sotto la superficie.

L’immagine accogliente di Estrid e Isildur ha scatenato speculazioni: Potrebbe essere la futura moglie di Isildur? I testi di Tolkien non nominano mai la moglie di Isildur, lasciando alla serie la libertà creativa di introdurre questo personaggio fondamentale, aggiungendo profondità a Isildur, la cui caduta in disgrazia mette in moto l’intera saga scritta da Tolkien quando cede alla tentazione dell’Unico Anello.

Cambierà il destino della Terra di Mezzo?

Check out this exclusive look at Arondir, Isildur, and a new character Estrid portrayed by Nia Towle on @PrimeVideo‘s The Lord of the Rings: @TheRingsofPower Season 2, premiering August 29. #IGNLive #IGNSummerOfGaming For more info: https://t.co/SvA28HYW2W pic.twitter.com/k3MLDakwMe — IGN (@IGN) June 7, 2024

Considerati i precedenti della serie, che fonde nuovi elementi con la tradizione, sembra probabile che in questa stagione assisteremo all’inizio della loro storia d’amore. Gli appassionati della tradizione sanno che la caduta di Numenor è imminente e che Isildur sposa e genera il suo primo figlio, Elendur, prima di questo disastro. Con il tempo che stringe per tutti i regni, il momento sembra perfetto per Isildur per trovare il suo partner.

Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere tornerà il 29 agosto. Fino ad allora, i fan possono solo speculare sulle prossime avventure. Se non avete ancora visto la prima stagione, è disponibile in streaming su Prime Video. Preparatevi a un’altra epica saga nella Terra di Mezzo.

La serie tv Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere

La prima stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere ha ottenuto un successo senza precedenti, è stata vista da più di 100 milioni di persone in tutto il mondo, con più di 24 miliardi di minuti di streaming. L’attesissima serie ha conquistato più di 25 milioni di spettatori nel mondo nel suo primo giorno di uscita, divenendo il più grande debutto nella storia di Prime Video, e ha anche debuttato al n. 1 nelle classifiche di streaming generali di Nielsen nel suo weekend di uscita.

Lo show ha inoltre battuto tutti i precedenti record di spettatori di Prime Video, e ha portato nuove iscrizioni a Prime più di qualsiasi altro contenuto precedentemente lanciato. Inoltre, Gli Anelli del Potere è la prima serie Original in ogni area del mondo – Nord America, Europa, area Asia-Pacifico, America Latina e nel resto del mondo. Il finale di stagione è stato un evento culturale globale con numerosi hashtag dedicati alla serie tra cui #TheRingsofPower e altri in trend su Twitter in 27 Paesi per un totale di oltre 426 ore nel weekend.

La seconda stagione di Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è prodotta dagli showrunner ed executive producers J.D. Payne & Patrick McKay. A loro si uniscono gli executive producer Lindsey Weber, Callum Greene, Justin Doble, Jason Cahill e Gennifer Hutchison, insieme alla co-executive producer Charlotte Brandstrom, i produttori Kate Hazell e Helen Shang e i co-produttori Andrew Lee, Matthew Penry-Davey e Clare Buxton.

La nuova stagione debutterà a livello globale giovedì 29 agosto 2024 su Prime Video, in più lingue e in oltre 240 Paesi e territori. Per rimanere aggiornati su tutte le novità relative alla serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, visitate la pagina dedicata sul sito di Amazon MGM Studios.