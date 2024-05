Krysten Ritter sembra confermare il ritorno di Jessica Jones nel MCU

Jessica Jones sta per fare il suo ritorno nel MCU? Anche se nulla è confermato, un nuovo post su Instagram di Krysten Ritter ha lasciato intendere che la vedremo riprendere il ruolo il prima possibile… o forse è solo uno scherzo!

Ritter sfoggia dei bellissimi capelli viola in una nuova storia IG. Nei fumetti, quando Jessica divenne per la prima volta una supereroina – allora conosciuta come Jewel – lo fece in spandex e con, appunto, capelli rosa/viola.

Lo scorso aprile, Krysten Ritter ha risposto positivamente quando le è stato chiesto se fosse disposta a tornare nei panni di Jessica. “Non ne ho idea; lo spero! Penso che la gente ami Jessica; lo so perché lo vivo”, ha detto. “La Marvel è così riservata – lo sto semplicemente dicendo che, ovviamente, sarei lì in un secondo. Avrei i miei stivali e la mia giacca pronti per il rock.”

Il suo ritorno è stato reso ancora più probabile dalla decisione dei Marvel Studios di rendere i suoi programmi TV Netflix (prodotti da Marvel Television) ufficialmente parte del “canone” dell’MCU.

Abbiamo sentito a lungo voci sui piani per il ritorno di Jessica, e anche se non è successo in She-Hulk: Attorney at Law o Echo, Daredevil: Born Again potrebbe essere il posto giusto (se non nel prima metà della serie, sicuramente la seconda).

Cosa sappiamo su Daredevil: Born Again?

Lo sceneggiatore di The Punisher, Dario Scardapane, è salito a bordo come nuovo showrunner della serie Daredevil: Born Again, le cui riprese sono concluse da poco.

I dettagli specifici della trama sono ancora nascosti, ma sappiamo che Daredevil: Born Again vedrà Matt Murdock/Daredevil (Charlie Cox) confrontarsi con la sua vecchia nemesi Kingpin (Vincent D’Onofrio), che abbiamo visto tornare di corsa a New York nel finale di stagione di Echo. È probabile che Fisk sia in corsa per la carica di sindaco di New York o che sia già stato nominato a tale carica quando la storia prenderà il via.

Non è previsto che la serie Daredevil: Born Again si protragga per i 18 episodi inizialmente annunciati. Secondo una recente indiscrezione, la serie dovrebbe andare in onda per 9 (forse 6) episodi prima di fare una pausa a metà stagione. Daredevil: Born Again non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma è ancora inserita nel calendario aggiornato della Disney per il 2024.

Entrambi i personaggi hanno debuttato nel Marvel Cinematic Universe nel 2021. Kingpin è stato guest-star nella serie Disney+ Hawkeye e Matt Murdock è apparso brevemente in Spider-Man: No Way Home. Cox è stato anche guest-star in due episodi di She-Hulk: Attorney at Law, dove ha mostrato un lato più leggero dell’eroe. Kingpin, invece, è stato tra i protagonisti della recente serie Echo.