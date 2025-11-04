HomeSerie TvNews

La CBS segna ufficialmente la fine di un’era per Tracker

Di Redazione

-

Colter in tracker
© CBS

Tracker stagione 3, episodio 3, “First Fire”, segna la fine di un’era per la serie di successo di Justin Hartley. In testa alla programmazione della CBS per il 2025-2026, la serie procedurale basata sul romanzo “The Never Game” ha riscosso un enorme successo sin dal suo debutto nel febbraio 2024. È impressionante come sia riuscito a mantenere il suo posto come programma televisivo numero 1 nonostante la forte concorrenza di serie consolidate e programmi più recenti.

Aprendo la Tracker – stagione 3 con uno speciale di due episodi, la serie di Hartley ha immediatamente chiarito che non ha intenzione di rallentare il ritmo. Dopo non essere tornato per un’altra apparizione nella seconda stagione, Jensen Ackles ha ottenuto un ruolo più importante, apparendo nei primi due episodi di quest’anno. Tuttavia, man mano che le cose iniziano a stabilizzarsi in “First Fire”, i cambiamenti in Tracker diventano più evidenti, portando alla fine definitiva della sua serie originale.

Tracker Stagione 3, Episodio 3 Completa il Rinnovamento della Squadra di Colter Shaw

Prima del suo ritorno in prima serata, è stato annunciato che Abby McEnany ed Eric Graise non sarebbero tornati nei panni di Velma e Bobby nella terza stagione di Tracker. Francamente, non è ancora chiaro perché siano stati eliminati dalla serie, soprattutto perché entrambi hanno fatto parte della squadra di Colter fin dall’inizio come suoi assistenti e supporto tecnico/informativo. In precedenza, Tracker aveva già perso Robin Weigert nel ruolo di Teddi.

Randy ha effettivamente assunto il ruolo di Bobby in Tracker. Infatti, ha persino stabilito un legame con Reenie trasferendosi nel suo ufficio. Non ci sono stati indizi che lo show stia cercando di sostituire anche Velma; lo show non ha portato nessuno a riempire il posto lasciato libero da Teddi. La situazione cambia, tuttavia, nella terza stagione di Tracker, episodio 3, con l’assunzione di Mel. Lei svolgerà essenzialmente il lavoro che Velma svolgeva sia per Reenie che per Colter. Se rimarrà nel suo posto di lavoro, tuttavia, è tutta un’altra storia.

Vale la pena notare che, sebbene Reenie sia ancora in Tracker, non ha mai fatto parte della squadra di Colter sin dall’inizio. Inizialmente, appariva solo quando c’era un intoppo legale nella missione. Da allora, però, il suo ruolo si è ampliato. Ma per quanto riguarda il vero sistema di supporto di Colter, tutti i suoi membri sono già stati sostituiti, segnando così la fine di un’era per Tracker.

Velma, Teddi e Bobby torneranno mai in Tracker?

Tracker Justin Hartley

Nessuno dei personaggi usciti da Tracker ha avuto un addio adeguato. La loro uscita di scena è avvenuta fuori dallo schermo, con la loro sorte spiegata successivamente attraverso scene espositive. A quanto pare, Bobby ha accettato un lavoro redditizio in una start-up tecnologica, mentre Velma si è riunita con Teddi. Pragmaticamente, tutti i personaggi hanno avuto un’uscita di scena felice e, dato che nessuno di loro è morto, possono essere facilmente reinseriti nella serie.

Il loro ritorno dipende ora dagli sceneggiatori di Tracker, che devono decidere se c’è una valida ragione narrativa per la loro ricomparsa. Naturalmente, dipende anche dalla disponibilità degli attori a riprendere i loro ruoli, ma ci deve essere una giustificazione narrativa per il loro ritorno. Sarebbe irrispettoso riportarli in Tracker per un cameo forzato.

