I mercenari (The Expendables): svelato il destino del franchise di Sylvester Stallone

Il futuro della serie The Expendables è stato confermato dopo lo scarso successo di Expend4bles nel 2023. Con Sylvester Stallone nel ruolo principale, questa serie d’azione con un cast stellare è iniziata nel 2010, ma l’accoglienza riservata all’ultimo film ha sollevato grandi interrogativi sul suo futuro.

Due anni dopo, Lionsgate ha annunciato di aver acquisito i diritti del franchise Expendables da Millennium Media. Questo accordo conferisce allo studio, che ha distribuito i quattro film del franchise in Nord America e nel Regno Unito, i diritti per sviluppare e produrre tutti i futuri film, programmi TV e videogiochi di quell’universo.

L’accordo tra Lionsgate e Millennium Media include anche i diritti di distribuzione globale del prossimo film prequel di Rambo, John Rambo. Noah Centineo è attualmente in fase di trattative finali per interpretare il ruolo principale precedentemente interpretato da Stallone. Lionsgate è anche diventata lo studio principale e partner di produzione di tutti i futuri film di Rambo.

Il COO di Lionsgate, Brian Goldsmith, ha rilasciato la seguente dichiarazione sull’accordo, esprimendo entusiasmo per il futuro delle serie Expendables e Rambo:

“Questo accordo amplia il portafoglio di Lionsgate di franchise d’azione che definiscono il genere e rafforza il nostro impegno a fornire IP di livello mondiale su più piattaforme. Siamo entusiasti di reimmaginare sia The Expendables che Rambo al cinema e in televisione e, con John Rambo, stiamo riunendo un team creativo audace per reinventare un personaggio classico per una nuova generazione di fan”.

Anche il presidente della Millennium Media, Jonathan Yunger, ha rilasciato una dichiarazione, elogiando Lionsgate come partner forte per il futuro di queste due proprietà:

“Abbiamo sempre creduto nel potere duraturo di questi franchise, e questa partnership offre loro la portata, il supporto creativo e la diffusione globale che meritano. La solida esperienza di Lionsgate con le principali proprietà d’azione la rende il partner ideale per contribuire a plasmare i prossimi capitoli di The Expendables e Rambo”.

L’annuncio include la conferma che Jalmari Helander (Sisu) dirigerà John Rambo e che le riprese del progetto inizieranno il prossimo anno in Thailandia.

Per quanto riguarda il franchise di The Expendables, l’accordo è un segno che questa proprietà intellettuale non è ancora morta. Dopo il successo commerciale dei primi tre film, con The Expendables 2 (2012) che ha segnato il record del franchise con 314 milioni di dollari incassati in tutto il mondo, il quarto capitolo ha fatto registrare un crollo con soli 51 milioni di dollari. Con un budget stimato di 100 milioni di dollari, il film è stato un fallimento significativo.

Dopo aver recitato in tutti e tre i film precedenti, il personaggio di Stallone, Barney Ross, passa in secondo piano in The Expendables 4, che doveva servire da passaggio di testimone a una generazione più giovane di star d’azione, tra cui Jason Statham e Megan Fox. Il punteggio del 14% su Rotten Tomatoes, insieme al risultato al botteghino, suggerisce che il film sia stato ampiamente rifiutato dal pubblico.

La domanda principale che si pone per i film futuri è se riporteranno attori come Stallone, Statham, Fox, 50 Cent, Dolph Lundgren e Iko Uwais, tra gli altri, o se ricominceranno da zero con un nuovo cast di star. Data la reazione a Expend4bles, la seconda ipotesi sembra più probabile, ma Statham rimane una star di successo, grazie a film come The Meg (2018) e The Beekeeper (2024).

Invece di tornare sul grande schermo, è certamente possibile che il franchise faccia prima un tentativo sul piccolo schermo, il che sarebbe un interessante test dell’appeal dell’IP su diversi media. Resta da vedere cosa riserva il futuro a The Expendables, ma il franchise, proprio come Barney Ross di Stallone, è evidentemente difficile da uccidere.

FOTO DI COPERTINA: Sylvester Stallone alla cerimonia di chiusura del 72° Festival di Cannes. Foto di arp via DepositPhotos.com