La CBS sta per cancellare NCIS?

In base alla storia delle cancellazioni della CBS, potrebbe esserci la possibilità che il network stacchi la spina a NCIS. La lunga serie procedurale è già un’istituzione non solo per l’emittente, ma anche per la televisione di rete, essendo giunta alla sua 22esima stagione. Attualmente, è la terza serie televisiva statunitense in onda con sceneggiatura e live-action più longeva, superata solo da Law & Order della NBC e da Dick Wolf, Special Victims Unit e Law & Order della NBC e di Dick Wolf, che stanno trasmettendo rispettivamente la 26esima e la 24esima stagione. Certo, è difficile immaginare la televisione senza NCIS, ma potrebbe essere vicina alla sua fine.

Sarebbe un eufemismo dire che NCIS ha subito molti cambiamenti nel corso della sua storia. Come la maggior parte delle serie di lunga durata, ha detto addio a diversi membri del cast e ne ha accolti di nuovi. La perdita più grande è stata il ritiro del personaggio di Mark Harmon, Leroy Jethro Gibbs, nella stagione 19 di NCIS, che ne era stato il volto fin dall’inizio. Tuttavia, il procedurale ha affrontato i cambiamenti, con l’arrivo di Alden Parker, interpretato da Gary Coleman, che ha assunto la direzione del MCRT. Sebbene la transizione sia stata più fluida di quanto inizialmente ipotizzato, le nuove informazioni potrebbero essere motivo di preoccupazione per il futuro di NCIS.

Powered by

La stagione 22 di NCIS ha registrato gli ascolti più bassi di tutti i tempi

Secondo un rapporto di TV Line, l’episodio 6 della stagione 22 di NCIS, “Knight & Day”, è sceso a 4,92 milioni di spettatori, pareggiando l’episodio “The Trouble with Hal” di tre settimane fa. In base ai dati pubblici, tuttavia, l’anno in corso registra anche gli ascolti più bassi nei suoi oltre vent’anni di messa in onda. L’episodio 4 della stagione 22 di NCIS, “Sticks & Stones”, ha registrato solo 4,76 milioni di spettatori, il che, curiosamente, ha tacitato una delle storie più forti e d’impatto della MCRT nella sua attuale durata.

In questa puntata, Parker e il resto della squadra hanno lottato duramente per fermare la terza guerra mondiale, mentre Jessica Knight e Jimmy Palmer hanno finalmente parlato della loro relazione. Dal punto di vista della storia, si è trattato di un episodio solido. Il caso settimanale è stato avvincente, in quanto Parker, Tim McGee e Nick Torres hanno sfidato gli ordini e si sono inimicati l’FBI, un tema ricorrente nella storia dello show. Nel frattempo, è stata anche presa la tanto attesa decisione sul destino di Knight e Palmer come coppia.

Gli ascolti della stagione 22 di NCIS sono pari a quelli di NCIS: Hawai’i prima della sua cancellazione.

Fortunatamente, la stagione 22 di NCIS è stata in grado di riprendersi dopo il calo di ascolti, ma gli spettatori degli episodi successivi sono rimasti molto lontani dai numeri della stagione 21. NCIS è un’istituzione della televisione di rete, quindi di solito questo non dovrebbe essere motivo di preoccupazione, soprattutto perché continua a registrare risultati superiori a quelli degli altri procedurali di lunga durata. Detto questo, la cancellazione di NCIS: Hawai’i da parte della CBS ha creato un precedente, insinuando che l’ammiraglia potrebbe non essere così sicura come si crede.

La CBS ha fornito varie spiegazioni sul motivo per cui ha effettivamente cancellato NCIS: Hawai’i, tra cui gli ascolti in relazione agli sforzi di gestione dei costi e all’interesse di rinnovare la propria programmazione. Se si considerano gli ascolti dello spinoff di Vanessa Lachey nei primi 9 episodi della terza stagione e si confrontano con i dati della stagione 22 di NCIS, i numeri sono praticamente gli stessi.

È probabile che sia più costoso girare alle Hawaii per la serie secondaria piuttosto che sui set consolidati dell’ammiraglia, ma bisogna anche considerare gli stipendi delle persone coinvolte. Sia Sean Murray che Brian Dietzen fanno parte di NCIS da più di vent’anni, e questo comporta ingenti compensi. Nel frattempo, nomi affermati come Gary Cole e Wilmer Valderrama avrebbero tariffe più alte rispetto a quelle dei giovani relativamente emergenti di NCIS: Hawai’i.