Charlie Cox: il futuro di Daredevil potrebbe essere appena stato svelato e riguarda un importante progetto del MCU

Il coinvolgimento di Charlie Cox in un importante progetto futuro del Marvel Cinematic Universe potrebbe essere stato rivelato. Cox ha ricevuto ampi consensi per la sua interpretazione di Matt Murdock/Daredevil nella serie Daredevil di Netflix, che è stata bruscamente cancellata dopo la terza stagione. Ora ha ripreso il ruolo in Spider-Man: No Way Home, She-Hulk: Attorney at Law, Echo e nell’attesissima Daredevil: Born Again, che debutterà su Disney+ nel 2025.

Come condiviso da DFRNT Health & Fitness su Instagram, Cox si sta allenando per un film sugli Avengers. Se è vero, è probabile che Cox appaia come Daredevil in Avengers: Doomsday o Avengers: Secret Wars. È anche possibile che Cox si stia allenando per Daredevil: Born Again stagione 2. Tuttavia, il coinvolgimento di Cox in Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars non è ancora stato confermato ufficialmente, così come Daredevil: Born Again avrà una seconda stagione. Leggete il post qui sotto:

Cosa significa questo per il MCU

Daredevil potrebbe avere un ruolo importante in Doomsday o Secret Wars

Se Cox si sta allenando per Avengers: Doomsday o Avengers: Secret Wars, questo ha potenzialmente importanti implicazioni per le prossime storie. Daredevil potrebbe avere un ruolo significativo e persino entrare a far parte della formazione dei Vendicatori in Doomsday. Si tratterebbe del ruolo più importante di Cox in un film del MCU, poiché, a parte una scena in cui aiuta Peter Parker (Tom Holland) a risolvere un problema legale in Spider-Man: No Way Home, per il MCU è stato esclusivamente un personaggio televisivo.

Poiché le trame di Doomsday e Secret Wars sono profondamente radicate nel multiverso, è anche possibile che Cox interpreti una versione di Daredevil e Murdock diversa da quella che ha interpretato finora nel MCU. Cox potrebbe anche interpretare una versione più cattiva del Diavolo di Hell’s Kitchen. Questo si baserebbe sul casting confermato e scioccante di Robert Downey Jr. che interpreta il malvagio Dottor Destino invece dell’eroico Tony Stark/Iron Man in Doomsday e Secret Wars.