Jason Momoa conferma i colloqui per il recasting dei suoi sogni nell’Universo DC

Il ritorno di Jason Momoa nell’Universo DC in un ruolo da sogno potrebbe essere finalmente confermato a più di un anno dalla fine del franchise di Aquaman. I prossimi film del DCU sono in gran parte confermati, mentre il reboot del franchise di James Gunn prende il via. Come è evidente nel film di James Gunn su Superman, gli attori responsabili di dare vita alla Justice League stanno cambiando. Questo lascia Jason Momoa fuori dal ruolo di Aquaman, ma l’attore potrebbe avere un altro ruolo in programma come parte del primo capitolo del DCU: Gods and Monsters.

Sull’account Instagram personale di Jason Momoa, l’attore ha confermato che sono in corso trattative tra lui e i DC Studios. L’attore ha postato sui social media una vecchia notizia in cui parlava di un nuovo ruolo di Lobo, un personaggio della DC che Momoa ha a lungo immaginato di interpretare:

Il post Momoa riguarda i vecchi commenti dell’attore, secondo cui se avesse ricevuto una chiamata dalla DC per interpretare Lobo, avrebbe accettato immediatamente. All’epoca, Momoa aveva confermato di non aver mai ricevuto una chiamata di questo tipo dalla DC. Tuttavia, il repost del frammento su Instagram di Momoa è accompagnato dalla didascalia “Hanno chiamato”, a dimostrazione del fatto che il ritorno di Momoa alla DC nel ruolo di Lobo è in programma a più di un anno di distanza dall’aver appeso al chiodo il tridente di Arthur Curry/Aquaman.