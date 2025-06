La Ruota del Tempo: Rosamund Pike commenta la cancellazione

Rosamund Pike, che ha interpretato Moiraine Sedai nell’adattamento di Prime Video de La Ruota del Tempo, ha risposto in modo piuttosto schietto alla decisione di Amazon di cancellare la serie.

Con le prospettive sempre più flebili di un ritorno de La Ruota del Tempo su un’altra piattaforma di streaming, la protagonista della serie Rosamund Pike ha rotto il silenzio sulla cancellazione.

In un breve post condiviso tramite le sue Instagram Stories, visibili solo per 24 ore, Pike ha espresso un misto di “angoscia e rabbia” per la brusca fine della serie, rivelando quanto profondamente la decisione l’abbia colpita.

I commenti di Pike seguono le recenti dichiarazioni dello showrunner Rafe Judkins, che si è pronunciato anche lui sulla cancellazione della serie. Judkins ha espresso preoccupazione per l’attuale stato della televisione in streaming, criticando la crescente attenzione del settore ai numeri di spettatori immediati e agli aumenti di abbonati a breve termine. Ha sostenuto che questo cambiamento avviene a scapito della narrazione a lungo termine, lasciando poco spazio alle serie per svilupparsi gradualmente e trovare il loro pubblico nel tempo.

Rafe ha affermato: “Si è scritto molto su questa tendenza diffusa in TV verso meno stagioni con meno episodi e la ricerca di modi più rapidi per acquisire ulteriori abbonati in streaming. Ma credo sinceramente che questo vada contro il punto di forza fondamentale della televisione: la narrazione di lunga durata”.

Dopo l’annuncio della cancellazione della serie, i fan hanno atteso con ansia di sentire Rosamund Pike. In quanto protagonista principale della serie, l’adattamento è stato rimodellato per concentrarsi sul suo personaggio, Moiraine Damodred, un distacco significativo dal materiale originale, che seguiva principalmente le avventure di Rand al’Thor, Mat Cauthon e Perrin Aybara.

Secondo il materiale originale, Moiraine avrebbe dovuto “incontrare la sua fine” in seguito agli eventi narrati nella terza stagione. Tuttavia, in un netto distacco dai libri, sopravvive al suo scontro culminante con Lanfear nel finale di stagione, lasciando i fan sia sorpresi che incuriositi su cosa sarebbe potuto accadere in una potenziale quarta stagione.