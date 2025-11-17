Rosamund Pike: 10 cose che non sai sull’attrice

Dopo aver recitato in alcune popolari commedie, l’attrice Rosamund Pike ha visto la sua carriera conoscere nuovo splendore grazie al suo ruolo nel film L’amore bugiardo – Gone Girl, dove indossa le vesti di una spietata femme fatale. Da quel momento ha avuto modo di spaziare nei generi, sfoggiando doti da interprete che la rendono tra le più affascinanti della sua generazione.

Ecco 10 cose che non sai di Rosamund Pike.

Rosamund Pike: i suoi film e le serie TV

10. Ha recitato in noti lungometraggi. Debutta al cinema con il film di James Bond La morte può attendere (2002), tanto che ancora oggi Rosamund Pike e 007 sembrano indissolubilmente legati. Successivamente partecipa a film di vario genere come Orgoglio e pregiudizio (2005), con Keira Knightley, Il caso Thomas Crawford (2007), An Education (2009), We Want Sex (2010), La versione di Barney (2010), con Paul Giamatti, La fine del mondo (2013), con Simon Pegg, e L’amore bugiardo – Gone Girl (2014), dove recita accanto a Ben Affleck e che le permette di ottenere grande popolarità. In seguito, è tra i protagonisti dei film A United Kingdom (2016), Hostiles (2017), con Christian Bale, A Private War (2018), The Informer – Tre secondi per sopravvivere (2019), con Joel Kinnaman, e Radioactive (2019).

Nel 2020 è protagonista di I Care a Lot, una commedia nera di Prime Video in cui interpreta una personaggio che riecheggia i fasti della perfida Amy di Gone Girl, grazie a questo ruolo vince un Golden Globe. Nel 2023 invece recita per Emerald Fennell in Saltburn (2023), thriller psicologico in cui interpreta la glaciale Elsbeth Catton. Del 2025 è la sua partecipazione a Hallow Road, accanto a Matthew Rhys, e soprattutto a L’Illusione perfetta – Now You See Me: Now You Don’t terzo capitolo della saga; interpreta la nuova villain, consolidando la sua immagine di antagonista elegante e carismatica.

9. Ha preso parte a produzioni televisive. Dopo alcuni primi ruoli televisivi ricoperti nelle serie Wives and Daughters (1999) e Love in a Cold Climate (2001), l’attrice torna di recente a recitare in televisione per serie come State of Union (2019) e Archibald’s Next Big Thing (2019), mentre è doppiatrice nelle serie d’animazione Watership Down (2018), Moominvalley (2019) e Thunderbirds Are Go (2015-2020).

Dal 2021 diventa protagonista e produttrice esecutiva della serie fantasy La Ruota del Tempo (The Wheel of Time) su Prime Video, dove interpreta Moiraine Damodred.

La serie arriva alla stagione 3 nel 2025, per poi essere cancellata, notizia accolta con dispiacere dall’attrice.

8. È stata nominata all’Oscar. Grazie al suo ruolo da protagonista nel film L’amore bugiardo – Gone Girl, l’attrice ottiene diversi importanti riconoscimenti da parte della critica. Viene infatti nominata come miglior attrice ai Critic’s Choice Movie Award, agli Screen Actors Guild Awards, ai Bafta Awards e ai Golden Globe. Arriva infine ad ottenere la prestigiosa nomination ai premi Oscar, grazie alla quale ha modo di consacrarsi come interprete.

Rosamund Pike: la sua vita privata

7. Ha avuto una relazione con un noto regista. Grazie al film Orgoglio e pregiudizio, l’attrice conosce il regista Joe Wright, con cui intraprende una relazione. Dopo alcuni anni, i due annunciano il fidanzamento ufficiale, affermando di essere prossimi alle nozze. Tuttavia, prima che questo possa avvenire la coppia annuncia la separazione, senza fornire ulteriori informazioni.

6. Ha un nuovo compagno e due figli. Nel 2009 l’attrice rende nota la sua relazione con il matematico Robie Uniacke. La coppia avrà poi due figli, nati rispettivamente nel 2012 e nel 2014. Particolarmente riservati, i due hanno negli anni cercato di mantenere privata la propria vita sentimentale, e con l’assenza dell’attrice dai principali social network ciò è stato più facile.

Rosamund Pike in Gone Girl

5. È stata scelta per una sua qualità. Il regista David Fincher ha affermato di aver scelto la Pike per il ruolo da protagonista nel thriller L’amore bugiardo – Gone Girl, poiché dal suo viso risulta difficile stabilire l’età di Rosamund Pike, potendo così essere scambiata tanto per una ragazza quanto per una donna più matura. Aspetto di mistero che risultava perfetto per la parte.

4. Si è ispirata alle interpretazioni di note attrici. Per dar vita ad Amy Dunne, donna misteriosa, apparentemente fragile ma molto pericolosa, l’attrice ha dichiarato di essersi ispirata alle interpretazioni di Nicole Kidman nel film Da morire e di Sharon Stone in Basic Instinct.

Rosamund Pike in Orgoglio e pregiudizio

3. Per recitare nel film ha rinunciato ad un ruolo in una celebre saga. L’attrice è stata fin da subito la prima scelta per il ruolo di Jane in Orgoglio e pregiudizio. Accentandolo, la Pike rinunciò al ruolo della maligna giornalista Rita Skeeter nel film Harry Potter e il calice di fuoco.

2. Ha trascorso del tempo insieme alle altre protagoniste. Prima che iniziassero le riprese del film, l’attrice ha trascorso del tempo insieme alle altre co-protagoniste nella location scelta per essere casa Bennet. Qui hanno avuto modo di stringere un feeling l’una con l’altra, prendendo anche confidenza con gli spazi della casa.

Rosamund Pike: età e altezza

1. Rosamund Pike è nata a Londra, Inghilterra, il 27 gennaio 1979. L’attrice è alta complessivamente 174 centimetri.

