Vision: ecco perché la serie userà la versione umana delle AI del MCU

La serie TV Vision dei Marvel Studios sembra destinata a riportare in vita diverse IA in forma umana, e un nuovo report getta luce sulle motivazioni per cui ciò accadrà nel sequel di WandaVision.

Si sa molto poco sui piani dei Marvel Studios per la loro prossima serie TV Vision. Tuttavia, abbiamo buone ragioni per credere che ruoterà attorno all’incontro tra l’ex Vendicatore e le versioni “umane” delle IA dell’MCU. Non abbiamo idea di come ciò accada; la serie potrebbe svolgersi nella mente dell’androide, oppure potremmo vederlo costruire per tutti loro corpi simili a quelli umani. In ogni caso, è una premessa intrigante.

A complicare ulteriormente le cose, ovviamente, è il fatto che non sappiamo esattamente cosa sia questa Visione Bianca dopo che ha perso la Gemma della Mente e i suoi ricordi sono stati ripristinati dalla Visione Maledetta. I fan hanno a lungo ipotizzato che Visione non abbia davvero ucciso Ultron alla fine di Avengers: Age of Ultron del 2015, quindi potrebbe anche essere lui a orchestrare tutta la vicenda.

Lo scooper Daniel Richtman si è dimostrato una fonte affidabile per le informazioni su Vision e ha appena condiviso un importante aggiornamento sui piani per il seguito di WandaVision. Afferma che questi personaggi AI appariranno in forma umana per la maggior parte di Vision per risparmiare sui costi degli effetti visivi e per aiutare a far uscire la serie su Disney+ già all’inizio del 2026. Se fosse vero, sarebbe una decisione intelligente da parte dei Marvel Studios, anche se speriamo di vedere personaggi come Ultron e Jocasta vivere momenti memorabili anche nelle loro forme robotiche.

Il progetto Vision, ancora senza titolo ufficiale, che potrebbe o meno essere intitolato Vision Quest, è stato descritto come “la terza parte di una trilogia iniziata con WandaVision e che continua con Agatha All Along“.

Oltre a Paul Bettany, James Spader di Avengers: Age of Ultron riprenderà il ruolo di Ultron (“non è chiaro se Ultron tornerà come robot o in forma umana”). Non c’è stato alcun accenno al potenziale coinvolgimento di Elizabeth Olsen, ma la serie sarà ambientata dopo gli eventi di WandaVision, “mentre il fantasma di Visione presumibilmente esplora il suo nuovo scopo nella vita”. T’Nia Miller è stata confermata per il ruolo di Jocasta. Kerry Condon apparirà nei panni di F.R.I.D.A.Y. in forma umana, mentre Emily Hampshire sarà E.D.I.T.H.

Il finale di WandaVision ha rivelato che la Visione con cui avevamo trascorso del tempo nel corso della stagione era in realtà una delle creature di Wanda, ma la vera “Visione Bianca” è stata ricostruita dalla S.W.O.R.D. e programmata per rintracciare e uccidere Scarlet Witch. Questa versione del personaggio si è allontanata verso luoghi sconosciuti verso la fine dell’episodio, dopo essersi dichiarata la “vera Visione”.

Per quanto riguarda Wanda, l’ultima volta che abbiamo visto la potente strega era mentre devastava gli Illuminati e si faceva crollare una montagna addosso in Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Anche l’attore di Picard, Todd Stashwick, è nel cast, nei panni di “un assassino sulle tracce di un androide e della tecnologia in suo possesso”. Vision – o Vision Quest – debutterà su Disney+ nel 2026.