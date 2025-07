Mr. Terrific e Jimmy Olsen protagonisti di due spin-off di Superman?

Il regista di Superman e co-CEO di DC Studios, James Gunn, ha confermato che ci sono diversi progetti DCU in cantiere, sia in varie fasi di sviluppo che ancora in fase di ideazione, che non erano stati nominati durante l’annuncio iniziale di “Gods and Monsters”, e ora potremmo sapere quali sono due di questi.

Secondo un articolo del Wall Street Journal, si starebbe valutando la possibilità di realizzare spin-off di Superman incentrati su Mr. Terrific (Edi Gathegi) e Jimmy Olsen (Skyler Gisondo). Non è chiaro se questo significhi che siano in fase di sviluppo, ma è probabile che Gunn stia aspettando di vedere come verranno accolti i personaggi nel film prima di prendere una decisione.

Mr. Terrific potrebbe non sembrare il personaggio più ovvio a cui dedicare una serie, ma in realtà emerge come uno dei personaggi più importanti di Superman e, tra i tre membri della Justice Gang, ricopre il ruolo importante nella storia. Per quanto riguarda Jimmy, la sua sottotrama con Eve Teschmacher non è altrettanto riuscita, ma ci sono molti fumetti incentrati su Jimmy Olsen da cui trarre ispirazione.

Il cast di Superman

Superman è il primo film dei DC Studios scritto e diretto da James Gunn, con David Corenswet nei panni di Superman/Clark Kent.

Nel cast anche Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, María Gabriela de Faría, Wendell Pierce, Alan Tudyk, Pruitt Taylor Vince e Neva Howell. Il film sarà al cinema dal 9 luglio distribuito da Warner Bros. Pictures.

“Superman”, il primo film dei DC Studios in arrivo sul grande schermo, è pronto a volare nei cinema di tutto il mondo quest’estate, distribuito da Warner Bros. Pictures. Con il suo stile inconfondibile, James Gunn trasporta il supereroe originale nel nuovo universo DC reinventato, con una miscela unica di racconto epico, azione, ironia e sentimenti, consegnandoci un Superman guidato dalla compassione e da una profonda fiducia nella bontà del genere umano.

Produttori esecutivi di “Superman” sono Nikolas Korda, Chantal Nong Vo e Lars Winther. Dietro la macchina da presa, Gunn si è avvalso del lavoro di suoi collaboratori fidati, tra cui il direttore della fotografia Henry Braham, la scenografa Beth Mickle, la costumista Judianna Makovsky e il compositore John Murphy, oltre al compositore David Fleming (“The Last of Us”), ai montatori William Hoy (“The Batman”) e Craig Alpert (“Deadpool 2”, “Blue Beetle”).