La nuova serie n.1 su Netflix è in realtà uno slasher mascherato

Dopo aver scalzato rapidamente altri titoli di punta dalla vetta della classifica, La sua verità (His & Hers) si è imposto come uno dei fenomeni più discussi del momento. La serie segue la giornalista Anna, interpretata da Tessa Thompson, che torna nella sua città natale ad Atlanta per indagare su un omicidio. Parallelamente, il detective Jack Harper, interpretato da Jon Bernthal, conduce un’indagine che finisce per intrecciarsi pericolosamente con il passato della stessa Anna.

Perché La sua verità ( His & Hers) è uno slasher a tutti gli effetti

Man mano che la storia avanza e il mistero si infittisce, la serie abbandona progressivamente i codici del thriller psicologico per abbracciare quelli dello slasher classico. Le uccisioni diventano sempre più elaborate e violente, l’identità dell’assassino resta nascosta fino alla rivelazione finale e il movente affonda le radici in un trauma del passato, legato a episodi di bullismo e abusi rimasti impuniti. Elementi che richiamano apertamente la struttura di molti slasher cinematografici, dove la vendetta diventa il motore narrativo principale.

Il finale, pur adottando una risoluzione da whodunit, rafforza ulteriormente questa lettura. La scoperta del colpevole e delle sue motivazioni trasforma retroattivamente l’intera stagione in una caccia sanguinosa, più vicina allo spirito di titoli come Friday the 13th o Cherry Falls che a un tradizionale crime televisivo.

La scelta di non dichiarare apertamente la natura slasher della serie appare tutt’altro che casuale. La storia della serialità televisiva dimostra infatti come questo sottogenere abbia spesso faticato a trovare un pubblico stabile, alternando cult di nicchia a cancellazioni premature. Presentare La sua verità (His & Hers) come un thriller psicologico ha permesso alla serie di agganciare un pubblico più ampio, per poi sorprenderlo con una deriva horror sempre più esplicita.

Il successo della serie dimostra così una verità interessante: gli slasher funzionano ancora, ma per conquistare il grande pubblico televisivo hanno bisogno di una nuova veste. La sua verità (His & Hers) riesce nell’impresa proprio perché nasconde la sua anima più violenta dietro una patina da prestige thriller, rivelando solo alla fine la sua vera identità.