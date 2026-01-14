HomeSerie TvNews

La nuova serie n.1 su Netflix è in realtà uno slasher mascherato

Di Redazione

-

Seguici su Google News

La nuova numero uno di Netflix, La sua verità (His & Hers), è stata presentata come un classico thriller psicologico, ma puntata dopo puntata rivela una natura diversa e più disturbante. Dietro l’impianto da giallo e il racconto a incastri, la serie tratta dal romanzo di Alice Feeney si configura sempre più chiaramente come uno slasher in incognito, capace di sorprendere il pubblico generalista proprio grazie a questa ambiguità di genere.

Dopo aver scalzato rapidamente altri titoli di punta dalla vetta della classifica, La sua verità (His & Hers) si è imposto come uno dei fenomeni più discussi del momento. La serie segue la giornalista Anna, interpretata da Tessa Thompson, che torna nella sua città natale ad Atlanta per indagare su un omicidio. Parallelamente, il detective Jack Harper, interpretato da Jon Bernthal, conduce un’indagine che finisce per intrecciarsi pericolosamente con il passato della stessa Anna.

Perché La sua verità (His & Hers)è uno slasher a tutti gli effetti

Jon Bernthal e Tessa Thompson in His & Hers
© Netflix

Man mano che la storia avanza e il mistero si infittisce, la serie abbandona progressivamente i codici del thriller psicologico per abbracciare quelli dello slasher classico. Le uccisioni diventano sempre più elaborate e violente, l’identità dell’assassino resta nascosta fino alla rivelazione finale e il movente affonda le radici in un trauma del passato, legato a episodi di bullismo e abusi rimasti impuniti. Elementi che richiamano apertamente la struttura di molti slasher cinematografici, dove la vendetta diventa il motore narrativo principale.

Il finale, pur adottando una risoluzione da whodunit, rafforza ulteriormente questa lettura. La scoperta del colpevole e delle sue motivazioni trasforma retroattivamente l’intera stagione in una caccia sanguinosa, più vicina allo spirito di titoli come Friday the 13th o Cherry Falls che a un tradizionale crime televisivo.

La scelta di non dichiarare apertamente la natura slasher della serie appare tutt’altro che casuale. La storia della serialità televisiva dimostra infatti come questo sottogenere abbia spesso faticato a trovare un pubblico stabile, alternando cult di nicchia a cancellazioni premature. Presentare La sua verità (His & Hers) come un thriller psicologico ha permesso alla serie di agganciare un pubblico più ampio, per poi sorprenderlo con una deriva horror sempre più esplicita.

Il successo della serie dimostra così una verità interessante: gli slasher funzionano ancora, ma per conquistare il grande pubblico televisivo hanno bisogno di una nuova veste. La sua verità (His & Hers) riesce nell’impresa proprio perché nasconde la sua anima più violenta dietro una patina da prestige thriller, rivelando solo alla fine la sua vera identità.

Articolo precedente
Anselmo Wannabe: dal 16 gennaio su RaiPlay la nuova serie animata che racconta il lavoro ai più giovani
Articolo successivo
Apple TV annuncia una nuova docuserie dedicata all’icona del tennis Andre Agassi
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved