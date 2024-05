Lioness con Zoe Saldana avrà una scenda stagione!

Lioness è stata rinnovata per la seconda stagione da Paramount+, secondo quanto riportato da Variety. Precedentemente intitolata “Special Ops: Lioness“, la serie ha debuttato con la prima stagione sul canale di streaming nel luglio 2023. La serie è stata creata da Taylor Sheridan, che l’ha prodotta nell’ambito del suo ampio contratto globale con Paramount.

La serie è interpretata da Zoe Saldana, Laysla De Oliveira, Nicole Kidman, Michael Kelly e Morgan Freeman. Morgan Freeman sarà un series regular nella seconda stagione. Nel cast anche Dave Annable, Jill Wagner, LaMonica Garrett, James Jordan, Austin Hébert, Jonah Wharton e Hannah Love Lanier.

“Il nostro pubblico di Paramount+ si è unito clamorosamente a sostegno della storia avvincente e globale di ‘Lioness’ e delle eccezionali interpretazioni di Zoe Saldaña, Laysla De Oliveira e Nicole Kidman“, ha dichiarato Jeff Grossman, vicepresidente esecutivo della programmazione di Paramount+. “Non vediamo l’ora di vedere la suspense e l’azione che Taylor Sheridan e il suo team di incredibile talento ci regaleranno nella seconda stagione“.

Di cosa parla Lioness?

La serie, che si ispira a un vero programma militare americano, segue la vita di Joe (Saldaña) “mentre tenta di bilanciare la sua vita personale e professionale come punta di diamante della CIA nella guerra al terrorismo”, secondo il logline ufficiale.

Lioness ha conquistato il pubblico di tutto il mondo diventando una delle prime serie globali più viste su Paramount+ lo scorso anno“, ha dichiarato Chris McCarthy, Office of the CEO, Paramount Global e presidente e CEO di Showtime/MTV Entertainment Studios. “Guidata dalla magistrale narrazione di Taylor Sheridan e dalle straordinarie interpretazioni di Nicole Kidman e Zoe Saldaña, la seconda stagione promette di immergere il pubblico in un altro avvincente e adrenalinico viaggio“.

Secondo Paramount, la serie ha totalizzato quasi 6 milioni di spettatori nella prima settimana su Paramount+ e nell’anteprima lineare andata in onda su Paramount Network.

Taylor Sheridan è produttore esecutivo della serie insieme a Saldaña, Kidman e Wagner. David C. Glasser, Ron Burkle, Bob Yari, David Hutkin, David Lemanowicz, Geyer Kosinski, Michael Friedman e Keith Cox sono anche produttori esecutivi. La serie è prodotta da MTV Entertainment Studios e 101 Studios ed è distribuita da Paramount Global Content Distribution.